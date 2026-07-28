Pizzuto, de ser la joya olvidada por México, a volver a brillar con el Atlante
Eugenio Pizzuto se perfilaba para ser la siguiente joya del fútbol mexicano, pero una grave lesión frenó su ascenso, mientras que en Europa fue relegado de los planos estelares. Ahora, en este Torneo Apertura 2026, se ha convertido en uno de los grandes regresos como pieza clave del Atlante y se ha ganado una oportunidad dorada que no piensa soltar.
Solo han transcurrido dos jornadas de la Liga MX y el torneo ya tiene a una de sus principales revelaciones. Eugenio Pizzuto, mediocampista de 24 años, ha brillado en la contención azulgrana, consolidándose como la principal figura del club en este arranque de temporada. Muestra de ello son sus dos anotaciones, una de ellas fundamental para obtener el primer punto del equipo en el certamen.
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Pero... ¿cómo fue que una de las promesas que parecía haber quedado en el olvido logró volver en grande al máximo circuito?
¿Dónde había estado Pizzuto?
Pizzuto fue una de las figuras que conquistó el subcampeonato de la Copa Mundial Sub-17 de 2019. En aquel torneo destacó como líder dentro y fuera de la cancha: colaboró con un gol y una asistencia, fue el motor en el centro del campo y portó el gafete de capitán. Su nivel le valió recibir el Balón de Bronce de la FIFA como el tercer mejor futbolista del certamen.
Su actuación lo puso de inmediato en el radar de distintos clubes internacionales. Aun así, permaneció en México y, solo unos meses después, debutó en la Liga MX con el Club Pachuca un 25 de enero de 2020.
Sin embargo, lo que debía ser el momento más especial de su carrera se convirtió en una tragedia. Tan solo ocho minutos después de haber ingresado a la cancha, sufrió una fractura de peroné y luxación de tobillo que lo alejó de las canchas por varios meses.
Un paso amargo por Europa
Tras recuperarse, un club europeo apostó por él: el Lille de Francia, que en el verano de 2020 lo fichó con el objetivo de desarrollarlo a largo plazo.
Su llegada coincidió con una época dorada para el conjunto galo, pues rompió la hegemonía del PSG al conquistar la Ligue 1 y la Supercopa de Francia en 2021. Sin embargo, Pizzuto no pudo ser parte activa de esa fiesta ni recibir una medalla en cancha, ya que no disputó un solo minuto con el primer equipo y quedó relegado al conjunto filial durante dos años.
Posteriormente, buscó cambiar de aires y probó suerte en Portugal con el Braga, pero vivió una historia similar al quedar en el equipo B.
El regreso a México y la luz con Atlante
Tras una aventura europea marcada más por el aprendizaje que por los minutos en cancha, en 2023 el mediocampista regresó a México para unirse a Tigres. No llegaba solo, pues la escuadra felina también repatrió en esa época a Diego Lainez, buscando rejuvenecer su plantilla.
Pero las cosas no salieron como esperaba. Mientras Lainez se consolidaba, Pizzuto parecía estar condenado a solo jugar en las categorías inferiores, viendo más actividad en la Sub-23 de los felinos que con el primer cuadro.
Fue entonces cuando apareció la oportunidad del Atlante. La directiva azulgrana, en su última temporada en la Liga de Expansión, buscaba reforzar su plantilla para encarar el regreso del club a la Primera División, tras comprar la franquicia del Mazatlán. Y para ello, había encontrado en Pizzuto el talento y la sed de revancha que el equipo buscaba para comandar su proyecto desde la mediacancha.
Es así como, tras seis meses volviendo a tomar ritmo en la categoría de plata, llegó con la motivación para demostrar que su carrera estaba para grandes cosas y que Atlante era la plataforma perfecta para demostrarlo en la Liga MX.
El renacer en cifras: los números de Pizzuto en su regreso a Primera
Desde que empezó el torneo, Pizzuto hizo historia para los Potros de Hierro, anotando su primer gol en la Primera División en 12 años. Además, lo hizo en un Clásico ante el Necaxa.
Luego, para la segunda fecha, volvió a aparecer, anotando en el empate 1-1 contra el Club América que les dio a los azulgranas su primer punto de la temporada. De esta manera, se coloca como el hombre gol del equipo, poniendo su nombre en los dos únicos tantos que, de momento, lleva el equipo.
Asimismo, ha tomado un rol protagónico en el esquema de Miguel Herrera, dándole equilibrio entre la defensa y la generación de juego. Y es que, en sus dos encuentros, suma ya ocho recuperaciones de balón, así como 37 pases acertados de 49, para una efectividad del 78 por ciento. Ahora buscará mantener este buen arranque y hacer de este torneo su consolidación ante los ojos del fútbol mexicano.