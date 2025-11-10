SI Mexico

Play In Apertura 2025: Liga MX da a conocer fechas y horarios

La Liga MX dio a conocer las fechas y horarios en los que se disputarán los encuentros de Play In Xolos vs. FC Juárez y Pachuca vs. Pumas.

Los Pumas se enfrentarán a Pachuca en el Play In.
La Liga MX dio a conocer las fechas y horarios de los partidos correspondientes a las series A y B del Play In del Apertura 2025. Luego de su victoria sorpresiva sobre Cruz Azul, los Pumas de la UNAM se metieron a esta instancia, mientras que Xolos, FC Juárez y Pachuca complementan la serie.

Ambos encuentros se disputarán a un solo partido, siendo local el equipo mejor ubicado en la tabla, siendo estos Tijuana y Pachuca. El ganador de la Serie A, entre Xolos y Bravos de Juárez se clasificará a Cuartos de Final ocupando el séptimo puesto; mientras que el perdedor de esa serie se enfrentará al ganador de la Serie B, donde se miden Tuzos y Pumas, para así disputar el octavo lugar de la Fase Final. 

La información sobre este juego de Serie A B se dará a conocer en los próximos días.

Play In del Apertura 2025 Fechas y Horarios

Juego

Horario

Fecha

Estadio

Xolos vs. FC Juárez

21:00*

Jueves 20 de noviembre

Estadio Caliente

Pachuca vs. Pumas

19:00*

Jueves 20 de noviembre

Estadio Hidalgo

*Horarios del Tiempo del Centro de México

Con información de la Liga MX.

