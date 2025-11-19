SI Mexico

Play In Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver Tijuana vs. FC Juárez y Pachuca vs. Pumas

Vuelve la actividad del futbol mexicano con los juegos de Play In del Apertura 2025. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.

César Juárez Caudillo

Pachuca y Pumas se medirán en el Play In.
Pachuca y Pumas se medirán en el Play In. / Manuel Velásquez/Getty Images

La Liga MX regresa a la actividad con el Play In. Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas se aseguraron su pase directo a la Liguilla del Apertura 2025, tras cerrar la fase regular en los seis primeros lugares de la tabla general, evitando así el Play In

Detrás de ellos, cuatro clubes se jugarán los dos últimos boletos en el formato de Play In, reservado para los equipos que terminaron entre la séptima y la décima posición. 

Cómo se juega el Play In y quiénes se enfrentan

Según los cruces definidos, el Play In A enfrentará al séptimo lugar (Xolos) contra el octavo (FC Juárez) en partido único, donde el ganador ingresará directamente a la Liguilla para enfrentar al segundo lugar de la tabla (Tigres). 

En el Play In B, el noveno (Pachuca) se medirá al décimo (Pumas), también en juego único; el ganador del partido entre Tuzos y auriazules volverá a jugar contra el perdedor del Play In A para definir el último equipo que entrará a los Cuartos de Final y que enfrentará al líder (Toluca). 

En caso de empate en algún partido del Play-In no habrá tiempos extra y todo se definirá en penales. 

Cuándo y dónde ver los juegos de Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

Por ahora, estos partidos de  Play-In de la Liga MX no estarán disponibles en televisión abierta y sólo podrán verse a través de plataformas de streaming.

Jueves 20 de noviembre

  • 19:00 | Pachuca vs Pumas | Transmisión: Caliente TV, FOX One
  • 21:00 | Xolos vs Juárez | Transmisión: Caliente TV, FOX One
