Play In Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver Tijuana vs. FC Juárez y Pachuca vs. Pumas
La Liga MX regresa a la actividad con el Play In. Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas se aseguraron su pase directo a la Liguilla del Apertura 2025, tras cerrar la fase regular en los seis primeros lugares de la tabla general, evitando así el Play In.
Detrás de ellos, cuatro clubes se jugarán los dos últimos boletos en el formato de Play In, reservado para los equipos que terminaron entre la séptima y la décima posición.
Te puede interesar: Liga MX: Play In del Apertura 2025 se jugará en estas fechas y horarios
Cómo se juega el Play In y quiénes se enfrentan
Según los cruces definidos, el Play In A enfrentará al séptimo lugar (Xolos) contra el octavo (FC Juárez) en partido único, donde el ganador ingresará directamente a la Liguilla para enfrentar al segundo lugar de la tabla (Tigres).
En el Play In B, el noveno (Pachuca) se medirá al décimo (Pumas), también en juego único; el ganador del partido entre Tuzos y auriazules volverá a jugar contra el perdedor del Play In A para definir el último equipo que entrará a los Cuartos de Final y que enfrentará al líder (Toluca).
En caso de empate en algún partido del Play-In no habrá tiempos extra y todo se definirá en penales.
Cuándo y dónde ver los juegos de Play In del Apertura 2025 de la Liga MX
Por ahora, estos partidos de Play-In de la Liga MX no estarán disponibles en televisión abierta y sólo podrán verse a través de plataformas de streaming.
Jueves 20 de noviembre
- 19:00 | Pachuca vs Pumas | Transmisión: Caliente TV, FOX One
- 21:00 | Xolos vs Juárez | Transmisión: Caliente TV, FOX One