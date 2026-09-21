Preparan iniciativa en Senado para que el ascenso y descenso en la Liga MX sea ley
El ascenso y descenso llegó al Senado. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, anunció este lunes que su bancada presentará una iniciativa para incluir el mérito deportivo entre las obligaciones de las asociaciones deportivas nacionales y así poner como requisito en la ley mexicana el ascenso y descenso.
“Movimiento Ciudadano pondrá una iniciativa sobre la mesa, una iniciativa de ley, para incorporar expresamente el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales”, dijo en la apertura del conversatorio “Fuera de lugar. ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso?”, que él mismo organizó.
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“Es decir, en pocas palabras, que el ascenso y el descenso queden consignados en la legislación mexicana”, añadió.
La propuesta aún no ha sido presentada formalmente y deberá recorrer el proceso legislativo, antes de convertirse en una realidad. Castañeda aclaró que no pretende que el Estado tome el control de las competencias.
“No buscamos administrar el futbol ni sustituir a las autoridades. Queremos proponer reglas que garanticen competencia entre todas las categorías del deporte, no solo en el futbol”.
El senador aceptó que el acceso a la Primera División siga sujeto a condiciones como una certificación que ha existido en el futbol mexicano.
“Deben existir requisitos financieros, de infraestructura, de seguridad y de capacidad operativa, pero cumplidas estas condiciones, el resultado en la cancha debería importar”.
A la apertura acudieron legisladores de seis grupos parlamentarios: Ignacio Mier, de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política; Alejandro González Yáñez, del PT; Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM; Manuel Añorve, del PRI, y Mauricio Vila, del PAN.
La iniciativa, hasta ahora, solo lleva la firma de MC, pero los demás senadores respaldaron que se ponga a discusión.
Castañeda informó que el presidente de la FMF y el de la Liga MX recibieron invitación y no contestaron. Ni Mikel Arriola, comisionado de la FMF, ni Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de la Liga MX, participaron.
Los clubes, en cambio, ocuparon las dos mesas de trabajo. Estuvieron representados los cinco equipos que en agosto presentaron una nueva apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte contra la FMF y la Liga MX por la falta de promoción y relegación: Giovanni Solazzi, presidente de Cancún FC; José Alberto Castellanos, de Leones Negros; Eduardo López Villarreal, vicepresidente de Mineros de Zacatecas; Samuel Hernández, de Atlético La Paz, y el jugador español del Atlético Morelia, Roberto Galán.