La Liga MX presenta a los nominados al Balón de Oro 2025-26 y Toluca domina la lista
La Liga BBVA MX dio a conocer este viernes a los nominados al Balón de Oro de la temporada 2025-26, en un listado donde Toluca es el club con más candidatos. Los nominados de cada categoría fueron elegidos por un comité integrado por los 18 clubes de la Liga MX, capitanes, capitanas y directores técnicos, y los ganadores se definirán con una combinación de esos votos y la votación del público.
El dominio de Toluca en la lista tiene una explicación clara. Los Diablos Rojos fueron campeones del Apertura 2025, el primero de los dos torneos de la temporada, tras vencer a Tigres en una final que terminó 2-2 en el global y se definió en una tanda de penales que Toluca ganó 9-8. Esa coronación, sumada a una campaña ofensiva arrolladora, explica por qué el club escarlata colocó candidatos en la mayoría de las categorías de la rama varonil.
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La votación del público ya está abierta desde este viernes 26 de junio y se mantendrá hasta el viernes 10 de julio. La gala de premiación se realizará el sábado 25 de julio.
En la rama varonil, Toluca fue el club con más presencia, con candidatos en cinco categorías. Andrés Pereira pelea por el premio a Defensa Central del Año, Jesús Gallardo por Defensa Lateral, Marcel Ruiz por Medio Defensivo, Nicolás Castro por Medio Ofensivo y Antonio Mohamed por Director Técnico del Año. Guadalajara es el otro club con fuerte presencia, con candidatos como Armando González en Delantero del Año, además de los dos nominados a Novato del Año, Santiago Sandoval y Brian Gutiérrez, y Gabriel Milito en la categoría de entrenadores.
Estos son los nominados de la rama varonil:
- Portero del Año: Nahuel Guzmán (Tigres) y Keylor Navas (Pumas).
- Defensa Central del Año: Andrés Pereira (Toluca) y Erik Lira (Cruz Azul).
- Defensa Lateral del Año: Jesús Gallardo (Toluca) y Bryan González (Guadalajara).
- Medio Defensivo del Año: Marcel Ruiz (Toluca) y Fernando Gorriarán (Tigres).
- Medio Ofensivo del Año: Nicolás Castro (Toluca) y Kevin Castañeda (Tijuana).
- Delantero del Año: João Pedro (Atlético de San Luis) y Armando González (Guadalajara).
- Novato del Año: Santiago Sandoval (Guadalajara) y Brian Gutiérrez (Guadalajara).
- Director Técnico del Año: Antonio Mohamed (Toluca) y Gabriel Milito (Guadalajara).
Hay dos categorías que dejan duelos llamativos. En Novato del Año, los dos nominados son de Guadalajara, así que el premio se queda en Verde Valle sí o sí entre Santiago Sandoval y Brian Gutiérrez. Y en Director Técnico del Año el cruce es de altura: Antonio Mohamed, campeón con Toluca, contra Gabriel Milito, el técnico que armó a un Guadalajara protagonista. Dos de los entrenadores más comentados de la temporada peleando por el mismo trofeo.
En la rama femenil, los nominados quedaron así:
- Portera del Año: Esthefanny Barreras (Pachuca) y Valeria Martínez (Toluca).
- Jugadora del Año: Irene Guerrero (América) y Charlyn Corral (Pachuca).
- DT del Año: Ángel Villacampa (América) y Pedro Martínez (Tigres).
El reconocimiento tiene un premio extra este año. Los 14 jugadores nominados al Balón de Oro varonil son, además, los primeros convocados al equipo que representará a la Liga MX en el MLS All-Star Game 2026, que se jugará el 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.
El resto del combinado lo completarán 14 jugadores elegidos por el técnico ganador del Balón de Oro y dos futbolistas seleccionados por el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, para cerrar una lista de 30 est