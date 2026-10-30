¿Primer paso para el ascenso? FMF aprueba Fondo de Solidaridad para la Liga de Expansión

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció la aprobación de un Fondo de Solidaridad enfocado en apoyar a la Liga de Expansión MX y sus clubes. Según se reveló, una de las finalidades es fortalecer la división de plata, pero también incentivar la mejora de condiciones para un posible regreso de un sistema de competencia que permita el ascenso y descenso.

Lo anterior se dio a conocer a través de un comunicado oficial emitido por el mismo organismo este viernes. “El Comisionado Mikel Arriola informa que la creación del fondo es el inicio de un proceso profundo de la FMF para estabilizar las finanzas de la categoría, incentivar la formación de talento y reforzar la capacidad de los clubes para escalar en las distintas divisiones de la pirámide del futbol”, se leía en el documento.

La FMF aprueba fondo de solidaridad para fortalecer a la Liga de Expansión. pic.twitter.com/r3WvIchvKX — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 30, 2026

Repartición económica y el posible regreso del ascenso

La idea, se explicó, es que las divisiones de mayor poder económico puedan generar un soporte financiero que se distribuya en las categorías base, tanto profesionales como amateur.

Sin embargo, lo más relevante que dejó entrever la federación es que esta iniciativa surge con miras a que en un futuro se pueda recuperar el sistema con cambios de categorías por la vía deportiva. Y es que se declaró que, mediante estos apoyos, los equipos beneficiados podrán utilizar el dinero para cumplir con los requisitos extradeportivos que se piden en las ligas superiores y que en ocasiones impiden que un equipo que se ganó su lugar en la cancha pueda participar en ella.

“Este fondo busca apoyar las inversiones necesarias para consolidar sus estructuras deportivas, administrativas y de infraestructura, contribuyendo a que los clubes avancen hacia el cumplimiento de los requisitos para participar en la LIGA MX”.

Cabe recordar que, desde 2020, la Liga MX eliminó la competencia por el ascenso y descenso de categoría debido a una reestructuración financiera por la pandemia de COVID-19. En un inicio se señaló que iba a ser por seis años, en lo que los equipos tanto de primera como de la Liga de Expansión lograban una estabilidad económica. No obstante, el tiempo se cumplió y, más allá de que los equipos de la categoría de plata se manifestaron con protestas en la cancha e incluso legalmente con demandas ante el TAS, el formato con promociones para subir y bajar sigue en pausa.

Las cuatro metas a cumplir con este fondo

Finalmente, la FMF detalló que este fondo también busca cumplir con cuatro puntos en beneficio de todo el ecosistema del futbol mexicano, el cual va desde el aficionado hasta los clubes:

* Incentivar la formación de talento de los jugadores mexicanos.

* Mejorar la infraestructura para elevar la experiencia del aficionado.

* Reducir brechas económicas entre categorías.

* Mejorar la capacidad de gestión de los clubes en el ámbito administrativo, comercial y de servicios.