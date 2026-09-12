Puebla silencia a Necaxa con un golazo de último minuto
Puebla conquistó una dramática victoria por 1-0 sobre Necaxa gracias a un gol de Mathías Tomás Borges en el tiempo de compensación, en partido correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026.
El encuentro parecía condenado al empate después de 90 minutos marcados por la intensidad, las faltas y las dificultades de ambos equipos para transformar sus aproximaciones en oportunidades claras.
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Necaxa intentó asumir el protagonismo desde el comienzo y consiguió su primer tiro de esquina apenas en el minuto inicial. Sin embargo, el conjunto poblano respondió con orden defensivo y también generó peligro mediante disparos y jugadas a balón parado.
La primera mitad transcurrió entre constantes interrupciones y pocas emociones frente a las porterías. Puebla encontró algunos espacios para probar al arco, mientras que los Rayos buscaron hacer daño a través de la posesión y los tiros de esquina. El marcador permaneció sin goles al descanso.
Para la segunda parte, ambos entrenadores movieron sus piezas en busca del triunfo. Puebla realizó dos modificaciones después del descanso y, al minuto 61, envió al campo a Mathías Tomás Borges en sustitución de Kevin Velasco.
Necaxa incrementó la presión, pero la historia cambió hasta el minuto 92 cuando Borges encontró espacio fuera del área y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de la portería para marcar el único gol de la noche. El mediocampista, que había ingresado desde el banquillo, se convirtió en el héroe poblano con una anotación agónica.