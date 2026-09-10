Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2026: destaca Cruz Azul vs América
Se juega la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la sexta fecha del balompié mexicano, donde destaca el Clásico Cruz Azul vs. América.
La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX arroja encuentros sumamente atractivos, al llevarse a cabo dos clásicos del futbol mexicano, como lo son Cruz Azul vs. América y Monterrey vs. Tigres, además de otro encuentro de alto calibre, como lo es Chivas vs. Pumas.
Así, la Fecha 8 del Apertura 2026 inicia este viernes 11 de septiembre, donde destaca el partido entre Atlante y Pachuca. La jornada sabatina se viste de Clásicos con el Monterrey vs. Tigres y el Cruz Azul vs. América, mientras continúa el domingo con el Chivas vs. Pumas y termina el lunes con el León vs. San Luis.
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Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2026
Viernes 11 de septiembre
- 19:00 horas | Necaxa vs Puebla
- 21:00 horas | Atlante vs Pachuca
- 21:00 horas | Tijuana vs Querétaro
Sábado 12 de septiembre
- 17:00 horas | Toluca vs Atlas
- 19:00 horas | Monterrey vs Tigres
- 21:00 horas | Cruz Azul vs América
Domingo 13 de septiembre
- 19:00 horas | Santos Laguna vs FC Juárez
- 19:07 horas | Chivas vs Pumas
Lunes 14 de septiembre
- 19:00 horas | León vs Atlético de San Luis
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