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Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2026: destaca Cruz Azul vs América

Se juega la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la sexta fecha del balompié mexicano, donde destaca el Clásico Cruz Azul vs. América.

Redacción SI México

La Jornada 8 se juega este fin de semana con encuentros atractivos, como los Clásicos Cruz Azul vs. América y Monterrey vs. Tigres.
La Jornada 8 se juega este fin de semana con encuentros atractivos, como los Clásicos Cruz Azul vs. América y Monterrey vs. Tigres. / MexSport Sports Agency

La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX arroja encuentros sumamente atractivos, al llevarse a cabo dos clásicos del futbol mexicano, como lo son Cruz Azul vs. América y Monterrey vs. Tigres, además de otro encuentro de alto calibre, como lo es Chivas vs. Pumas.

Así, la Fecha 8 del Apertura 2026 inicia este viernes 11 de septiembre, donde destaca el partido entre Atlante y Pachuca. La jornada sabatina se viste de Clásicos con el Monterrey vs. Tigres y el Cruz Azul vs. América, mientras continúa el domingo con el Chivas vs. Pumas y termina el lunes con el León vs. San Luis.

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Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2026

Viernes 11 de septiembre

  • 19:00 horas | Necaxa vs Puebla 
  • 21:00 horas | Atlante vs Pachuca
  • 21:00 horas | Tijuana vs Querétaro

Sábado 12 de septiembre

  • 17:00 horas | Toluca vs Atlas 
  • 19:00 horas | Monterrey vs Tigres 
  • 21:00 horas | Cruz Azul vs América

Domingo 13 de septiembre

  • 19:00 horas | Santos Laguna vs FC Juárez 
  • 19:07 horas | Chivas vs Pumas 

Lunes 14 de septiembre

  • 19:00 horas | León vs Atlético de San Luis 
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