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Puebla sorprende y derrota 1-0 a los Bravos en Ciudad Juárez

El equipo visitante se quedó con 10 jugadores a los 64 minutos tras la expulsión de Iker Moreno.

Redacción SI México

La Franja resistió con un hombre menos y se llevó los tres puntos de Ciudad Juárez.
La Franja resistió con un hombre menos y se llevó los tres puntos de Ciudad Juárez. / MexSport Sports Agency

El Puebla derrotó 1-0 a los Bravos en el Estadio Olímpico de Ciudad Juárez, dentro de la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El gol de La Franja llegó a los 11 minutos por cortesía del argentino Ignacio Maestro Puch.

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El equipo visitante se quedó con 10 jugadores a los 64 minutos tras la expulsión de Iker Moreno.

En la jornada 2, el Puebla visitará al campeón Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Por su parte, FC Juárez visitará a las Chivas en el Estadio Akron.

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