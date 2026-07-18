Puebla sorprende y derrota 1-0 a los Bravos en Ciudad Juárez
El equipo visitante se quedó con 10 jugadores a los 64 minutos tras la expulsión de Iker Moreno.
El Puebla derrotó 1-0 a los Bravos en el Estadio Olímpico de Ciudad Juárez, dentro de la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
El gol de La Franja llegó a los 11 minutos por cortesía del argentino Ignacio Maestro Puch.
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El equipo visitante se quedó con 10 jugadores a los 64 minutos tras la expulsión de Iker Moreno.
En la jornada 2, el Puebla visitará al campeón Cruz Azul en el Estadio Azteca.
Por su parte, FC Juárez visitará a las Chivas en el Estadio Akron.
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