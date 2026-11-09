Puebla vence a Querétaro y complica su camino a la liguilla del Apertura 2026

El Querétaro complicó sus posibilidades de clasificar a la liguilla al perder 2-0 ante el Puebla el domingo en el estadio La Corregidora, por la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026.

Los Gallos Blancos, del entrenador chileno Esteban González, sufrieron su quinta derrota consecutiva y se quedaron con 20 puntos en la duodécima posición con un partido pendiente.

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La escuadra queretana causó sensación en la undécima fecha al alcanzar el tercer lugar; pero a partir de la duodécima comenzó su caída libre.

La Franja del Puebla, dirigida por el mexicano Gerardo Espinoza, llegó a 19 unidades y subió al decimotercer lugar.

El equipo poblano rompió una racha de siete partidos sin ganar; los tres anteriores fueron derrotas.

El colombiano Kevin Velasco marcó el 1-0 para el Puebla con un remate de zurda dentro del área al minuto 9.

Al 36, Velasco filtró una pelota al área y Omar Moreno redondeó el 2-0 con un tiro raso que se le escapó al portero.

La jornada se cerraba más tarde en el estadio Nou Camp con el partido entre el León y el Guadalajara.

Al momento hay cinco equipos clasificados a los cuartos de final: Cruz Azul, América, Guadalajara, Toluca y Atlas.

En la parte baja de la tabla hay cuatro escuadras eliminadas: Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez. AFP