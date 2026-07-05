Pumas anuncia a “Chicote” Calderón como nuevo refuerzo
Después de la decepción de haber perdido la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul y que Efraín Juárez abandonara el banquillo, Pumas dio vuelta a la página y ya se prepara para el Apertura 2026.
Llegó como DT el argentino Esteban Solari. También llegó Sebastián Córdova. Y ahora el equipo felino anuncia a otro refuerzo.
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Se trata de Cristian Calderón, quien llega proveniente del Necaxa para reforzar la defensa auriazul. El fichaje se hizo oficial a través de las redes sociales del equipo.
“El Club Universidad Nacional informa que Cristian Calderón es nuevo jugador de Pumas. El futbolista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Necaxa y con una importante trayectoria tras su paso por Atlas, América y Chivas”, se lee en el comunicado.
Este es el segundo fichaje por parte de los universitarios en lo que va del mercado de traspasos, por lo menos en cuanto a jugadores. El primero de ellos fue Sebastián Córdova, que viene de tener poco minutos en Toluca y con un paso por Tigres y América.
“Calderón se incorporará de inmediato al primer equipo que dirige el entrenador Estaban Solari, para trabajar de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX”, finaliza la publicación de redes sociales.
A estos dos futbolistas habría que agregarle la llegada de Esteban Solari como nuevo timonel de los Pumas. El argentino viene de dirigir a los Tuzos del Pachuca, a quienes llevó hasta las semifinales del pasado torneo, donde coincidentemente cayeron ante los universitarios. Antes de Pachuca, Solari dirigió en otros países como Argentina, Chile y Malasia.
COMIENZA LA TEMPORADA PARA PUMAS
Con las llegadas de Calderón y Córdova, los de la UNAM se preparan para la jornada 1 de la Liga MX, donde de nueva cuenta jugarán ante Pachuca en el Olímpico Universitario. Continuarán en el Apertura 2026 ante Toluca y Juárez antes de empezar su participación en la League Cup 2026, donde chocarán contra Charlotte FC, Cincinnati y Columbus Crew.
UN PASADO GANADOR
Cristian Calderón viene de disputar 16 partidos con el Necaxa en la temporada 2025/2026. Antes de ello formó parte del América, donde tuvo su mejor periodo como futbolista, al menos en cuanto a títulos ganados. Con los de Coapa conquistó un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y dos Ligas Mexicanas, todas en el 2024.