Pumas deja escapar la victoria ante Atlas en el Jalisco
Atlas y Pumas dividieron puntos en el duelo de entrenadores argentinos celebrado en el estadio Jalisco. El equipo de Hernán Crespo reaccionó antes del descanso para rescatar el empate 1-1 frente al conjunto dirigido por Esteban Solari.
Los universitarios golpearon primero con una definición tan vistosa como efectiva. Al minuto 23, el venezolano Ángel Azuaje sorprendió con un remate de talón para marcar el 1-0 y poner en ventaja a los felinos.
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Cuando parecía que Pumas se marcharía al descanso con el marcador a su favor, apareció la respuesta de los rojinegros. Al 45+6, el portugués Luis Esteves recibió dentro del área y sacó un remate frontal para firmar el 1-1.
El empate permitió al Atlas evitar la derrota, pero prolongó su momento sin victorias. Los Zorros de Crespo acumulan cuatro partidos consecutivos sin ganar y se colocaron en la sexta posición con 14 puntos.
Por su parte, los Pumas de Solari llegaron a 12 unidades y ocupan el décimo lugar de la clasificación.