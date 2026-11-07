Este sábado 7 de noviembre, la Ciudad de México se dividirá con una edición más del clásico entre Pumas y América. A pesar de la intensa rivalidad, varios futbolistas rompieron con ella al formarse en la cantera universitaria para después defender la camiseta azulcrema. Desde leyendas históricas como Enrique Borja y Hugo Sánchez hasta figuras recientes como Efraín Juárez, repasamos a 7 canteranos de la UNAM que terminaron jugando en el nido de Coapa.

Enrique Borja

Una de las más grandes figuras de la historia del América. Es su sexto máximo goleador con 104 anotaciones y ganador de dos títulos de liga en 1971 y 1975, una copa en 1974, un Campeón de Campeones en 1975, además de una Copa de Campeones de Concacaf en 1977. No obstante, sus orígenes estuvieron en Ciudad Universitaria, ya que debutó con Pumas en 1964, donde se mantuvo hasta 1969 antes de pintarse de azulcrema.

Hugo Sánchez

El máximo referente de la cantera auriazul ganó los campeonatos de Liga de 1977 y 1981 antes de emigrar a España. En el viejo continente realizó su primer cambio polémico, jugando para el Atlético de Madrid para después ser la figura del Real Madrid. Cuando regresó al futbol mexicano en 1992, volvió a encender la controversia cuando en lugar de vestir una vez más la camiseta de su Alma Máter, dio la sorpresa al firmar con el América, equipo con el que conquistó una Copa de Campeones de la Concacaf en su primer año.

Luis García

Una historia similar a la de Hugo. Un talento que salió de las escuelas de Pumas y que se coronó campeón de liga en 1991. Después de ello, el “Niño Artillero” emigró al Atlético de Madrid y tuvo un paso por la Real Sociedad. En su retorno a México en 1995, los de la UNAM vivieron una nueva traición, ya que se vistió de azulcrema para integrarse a la llamada generación de “Las Águilas Africanas” dirigidas por Leo Beenhakker y con estrellas como François Omam-Biyik, Kalusha Bwalya, Zague, Joaquín del Olmo y Cuauhtémoc Blanco.

Alberto García Aspe

Fue un ídolo “Hecho en C.U.” durante la década de los ochenta y conquistó la Liga en la temporada 1990-91 venciendo precisamente al América. Tras brillar con el Necaxa y pasar por River Plate de Argentina, en 1997 volvió a México para vestir la camiseta del América, asumiendo el gafete de capitán durante dos años.

Adolfo Ríos

“El Portero de Cristo” defendió el arco de Pumas a finales de los ochenta, presumiendo que tenía como suplente a Jorge Campos. Además, ganó la Copa de Campeones de Concacaf en 1989. Pero, tras salir del club donde nació para jugar con Veracruz y Necaxa en los noventa, en 1999 llegó al América, donde se convirtió en referente y conquistó el título de liga en el Verano 2002.

Braulio Luna

Comenzó su carrera con los universitarios en 1994, destacando por su disparo de zurda. En 1998 protagonizó uno de los traspasos directos más polémicos entre ambos clubes al pasar de Pumas al América. Con las Águilas superó los 100 partidos disputados y anotó un gol ante su exequipo en el Invierno 1998, el cual celebró en un duelo en Ciudad Universitaria.

Efraín Juárez

El entrenador que llevó a los auriazules a su última final en el Clausura 2026, también fue canterano y jugador de la UNAM. Luego de ganar el Mundial Sub-17 en 2005, fue ganando terreno con los Pumas hasta emigrar a Europa con el Celtic y el Real Zaragoza. En 2012 regresó a la Liga MX para vestir la camiseta del América, donde su paso estuvo marcado por una dura luxación de codo, pero también por la histórica final ganada ante Cruz Azul en el Clausura 2013.