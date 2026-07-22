Pumas remonta y vence 2-1 al Toluca con goles de Arteaga y Córdova
Pumas firmó una gran remontada en el Estadio Nemesio Diez y derrotó 2-1 al Toluca para sumar sus primeros tres puntos del Apertura 2026. Los universitarios vinieron de atrás gracias a los goles de Víctor Arteaga y Sebastián Córdova, este último ingresando desde el banquillo para cambiar el rumbo del encuentro.
El conjunto escarlata fue mejor durante la primera mitad y encontró recompensa al minuto 14. Helinho envió un centro al área que Jorge Díaz remató de zurda ante una salida titubeante de Keylor Navas para adelantar a los locales.
Te puede interesar: Cruz Azul vuelve a remontar, ahora ante Puebla, para sumar su segunda victoria en el torneo
Toluca incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja con aproximaciones de Alexis Vega, Jesús Angulo y el propio Helinho, pero el marcador no se movió antes del descanso.
Para el complemento, el cuadro universitario movió sus piezas y envió al campo a Sebastián Córdova en lugar de Pablo Bennevendo. La modificación surtió efecto casi de inmediato.
Al 57', Robert Morales habilitó a Víctor Arteaga, quien definió de zurda para empatar el partido. Apenas seis minutos después, Rodrigo López mandó un centro preciso al corazón del área que Córdova convirtió en el 2-1 definitivo con un remate de cabeza.
Toluca buscó la igualada en el tramo final del encuentro con los ingresos de Jesús Gallardo, Nicolás Castro, Franco Romero y Carlos Carrillo, pero se encontró con una sólida actuación defensiva de los auriazules y con las intervenciones oportunas de Keylor Navas.