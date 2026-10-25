Pumas y Tigres firman un empate agridulce en CU en tarde de homenaje a Hugo Sánchez

​Entre nostalgia y homenajes, Pumas y Tigres empataron 1-1 este sábado en Ciudad Universitaria por la Jornada 14 del Apertura 2026. Sin embargo, pese a la fiesta dedicada a Hugo Sánchez por sus 50 años de trayectoria, el encuentro terminó dejando a ambos con un sabor agridulce y con las aspiraciones de Liguilla en riesgo.

​Homenaje a la leyenda auriazul

​El partido de la fecha 14 se celebró este sábado 24 de octubre. Las emociones comenzaron desde antes del silbatazo con un emotivo tributo a Hugo Sánchez por el medio siglo de su debut, el cual ocurrió un 23 de octubre de 1976, precisamente en un duelo de Pumas ante Tigres.

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​El Pentapichichi saltó a la cancha, dirigió el himno universitario, recibió un reconocimiento de la directiva y fue recibido por la afición con una bandera monumental que portaba su nombre.

Pumas dominó pero no líquidó en la primera mitad

​Ya en las acciones del juego, Tigres tuvo la primera llegada con un disparo de Juan Brunetta que exigió al guardameta Keylor Navas. Sin embargo, Pumas dominó gran parte de la primera mitad con vertiginosidad y centros al área.

La jugada más clara nació cuando César Chino Huerta intentó replicar una chilena de Hugol sin poder conectar de lleno. Aún así esto motivó a los dirigidos por Esteban Solari, que poco después tuvieron un doble remate que culminó en un cabezazo de Robert Morales por encima del travesaño.

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​Para la segunda parte, los universitarios rompieron el cero al 55. Desde el sector izquierdo, Pablo Bennevendo mandó un centro raso que Robert Morales empujó al fondo para el 1 a 0.

Memote por poco aplica la ley del ex

​No obstante, tras la ventaja, los locales cedieron la iniciativa. Tigres adelantó líneas y, tras insistir al 76, Juan Brunetta, tras recibir un pase hacia atrás, decretó el empate con un potente disparo de media distancia.

​En el cierre, el encuentro se tornó de ida y vuelta. La UANL estuvo cerca de ganarlo con un disparo al ángulo de Ozziel Herrera que Keylor Navas desvió con un vuelo espectacular, y con un par de llegadas de Guillermo Memote Martínez, quien en su regreso a CU por poco aplica la ley del ex: primero se quitó a Navas en una salida y disparó sin ángulo por arriba del travesaño, y después probó con un cabezazo a quemarropa que el arquero costarricense salvó con grandes reflejos.

​Con este resultado, ambos suman un punto, llegando Pumas a 17 y Tigres a 15, pero se quedan con un sabor agridulce al mantenerse en las mismas posiciones, 12 y 14 respectivamente, a falta de tres jornadas.