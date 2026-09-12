¿Qué aprendió la Liga MX de la fallida venta al fondo Apollo?
La noticia acaparó la atención varios meses y después se esfumó pronto. Era 2024 y la Liga MX recibió una oferta de mil 300 millones de dólares del fondo internacional Apollo por el 10 por ciento de su valor de comercialización.
Aquel acuerdo no se cerró y el fracaso de esa negociación derivó en la renuncia de Juan Carlos Rodríguez, entonces comisionado de la Federación Mexicana de Futbol. Sin embargo, según su sucesor en el cargo, Mikel Arriola, el futbol mexicano aprendió lecciones invaluables de la fallida transacción.
Te puede interesar: ‘Estamos a punto de acabar con la multipropiedad’: León se vendería en 250 mdd
-En 2024 el Fondo Apollo iba a comprar un 10 por ciento de los valores de la Liga MX por mil 300 millones. En el momento no se hizo. ¿Por qué no se pudo y en qué momento está ahora?, se le pregunta en el panel “El Juego del dinero”, en el Summit Expansión.
-Lo que pasó con Apollo fue muy bueno, porque nos metió en la cabeza que teníamos que hacer una reforma de gobernanza. Ya no se dio el deal, pero hoy valemos más de los 13 mil millones de dólares que se valuaban aquella vez. Solamente con nuestro deal de derechos, podríamos estar valiendo con esa propiedad unos 9 mil millones de dólares.
“Generamos una gran reforma de gobierno corporativo para crear confianza. De 2024 a hoy tenemos una nueva entidad que se llama Liga MX AC y además tenemos un nuevo procedimiento de toma de decisiones en el que incluimos a los dueños.
“¿Qué estamos haciendo nosotros? Pasamos ya por un proceso de valuación con los fondos, incluso en Estados Unidos. Ya nos autorizó nuestro board a centralizar los derechos de televisión y eso da un nuevo empuje al valor de la Liga.
Según Arriola, el valor de los equipos mexicanos tiene que ver con que tienen audiencia en dos países. “Y son dos audiencias enormes. Hay 60 millones de latinos en Estados Unidos y tienen un enorme poder adquisitivo. Tanto que son considerados como la quinta economía a nivel Mundial. Eso y el valor que ha cobrado el deporte para las plataformas de streaming hace que los activos deportivos tengan el mayor retorno de capital en el mercado”.