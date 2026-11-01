Una noche de drama se vivió en el Estadio Azteca. Los Diablos del Toluca le sacaron un susto al América, estando a nada de derrotarlo con un penal en los últimos minutos del partido. Sin embargo, las Águilas lograron sobrevivir gracias a otra pena máxima sobre el tiempo de compensación para que el resultado terminara 2-2.

Este encuentro de la fecha 15 se disputó en plena noche de Halloween, este sábado 31 de octubre. Cabe señalar que, previo al silbatazo inicial, se vivieron dos momentos muy emotivos. Por un lado, la directiva americanista le entregó un reconocimiento a Cristian Borja por sus 100 partidos con la camiseta azulcrema. En tanto, la afición también tuvo un gesto especial con Federico Viñas, a quien ovacionó cuando fue anunciado en la alineación del Toluca, recordando su paso por el Nido.

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Viñas aplica la ley del ex y le anota al América

Sobre las acciones en el terreno de juego, la primera jugada de peligro llegó por parte de los choriceros, que a apenas unos segundos del arranque generaron un disparo de Nicolás Castro que exigió a fondo a Luis Ángel Malagón.

No obstante, tras ese aviso, fue el América el que asumió el protagonismo, adueñándose de la posesión y generando mayor peligro al ataque. Las Águilas tocaron la puerta en dos ocasiones, haciendo lucir al arquero Luis García Palomera: primero con una gran jugada individual de Isaías Violante, que cedió para que disparara Óscar Perea, y después con un potente disparo de larga distancia de Carlos Álvarez. Ambos intentos fueron neutralizados de buena forma por el arquero choricero.

Pasado el minuto 30 vino un momento de angustia. Federico Viñas saltó por un balón dividido y cayó descompuesto, encendiendo las alarmas y necesitando asistencia médica inmediata. Aunque por momentos se puso en duda su continuidad, el delantero uruguayo pudo mantenerse en el campo.

Paradójicamente, esta pausa pareció apagar la intensidad de los azulcremas. Toluca capitalizó esto y, al minuto 42, Helinho filtró un gran balón para que el propio Viñas ganara el duelo cuerpo a cuerpo al defensor Santiago Bueno; tras un recorte, el atacante sacó un disparo entre las piernas de Malagón para decretar el 0-1, mismo que no celebró por respeto a su exclub.

Un segundo tiempo dramático

La parte complementaria arrancó de nuevo con insistencia escarlata. Apenas en los primeros minutos, un balón parado fue rematado de cabeza por Díaz Price, obligando a Malagón a intervenir para evitar el segundo.

Y tal como ocurrió en el primer tiempo, el América reaccionó y se volcó hacia el frente con el ingreso de Cristian Borja y Miguel Ángel Borja. La diferencia esta vez fue que la presión sí encontró recompensa.

Al minuto 62, en un centro al área tras una mala salida de Luis García, y tras una serie de rebotes y rechaces, apareció el goleador Henry Martín para empujar el esférico y firmar el 1-1. A pesar del empate, los locales no lograron capitalizar el momento anímico y el trámite del juego se volvió alterno y disputado.

Fue entonces cuando la recta final regaló un cierre de locos. Al minuto 87, los mexiquenses armaron una ofensiva donde Paulinho fue derribado dentro del área por Santiago Bueno. El silbante decretó la pena máxima y la segunda amarilla para el defensor americanista, mientras que Alexis Vega se encargó de cobrar con maestría el 1-2, silenciando momentáneamente el Coloso de Santa Úrsula.

Pero el juego aún guardaba un drama más. Justo en el tiempo añadido, al 90+1', en un tiro de esquina se repitió la jugada, pero en el área contraria. Federico Pereira cometió una falta por sujeción sobre Henry Martín. El propio delantero azulcrema asumió la responsabilidad desde los once pasos y no falló, provocando el estallido del inmueble con euforia tras el 2-2 definitivo.

Con este empate, el América llega a 29 puntos para adueñarse del liderato general, superando a Chivas por diferencia de goles, y asegurando su boleto directo a la Liguilla junto al Rebaño; sin embargo, extendió su racha a cinco partidos sin ganar en casa.

Por su parte, el Toluca se instala con 24 unidades en la quinta posición de la tabla. Y aunque los escarlatas se quedaron muy cerca de dar el golpe en la capital, se van con la amargura de que todavía no aseguran matemáticamente su boleto a la fiesta grande y con una inercia de siete encuentros sin conocer la victoria.