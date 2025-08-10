Querétaro anuncia al español Carlo Adriano, exjugador del Villarreal, como refuerzo
El Querétaro anunció las incorporaciones del mediocampista español Carlo Adriano y del medio uruguayo Santiago Homenchenko como refuerzos para el torneo Apertura 2025.
Adriano, de 24 años, llega a los Gallos Blancos de Querétaro tras militar con el Villarreal de la Liga de España, donde inició su carrera en 2022. En tanto, Homenchenko, de 21 años, llega procedente del Pachuca, club con el que jugó desde 2024.
"¡Esto está muy guay! De España para Querétaro. ¡Bienvenido, Carlo Adriano", publicó el club mexicano en sus redes sociales junto a un video donde se ve al jugador en varios momentos con el Villarreal.
Además del Villarreal, Carlo Adriano militó con el Mirandés de la segunda división de España.
"Espero hacer una gran temporada individualmente, y con el equipo hacer grandes cosas. Vengo con muchas ganas de disfrutar, de jugar y de dar muchas alegrías. Un reto muy importante en mi carrera", dijo Carlo Adriano en un video publicado por Querétaro en sus redes sociales.
Homenchenko también ha jugado en los clubes uruguayos Peñarol y Plaza Colonia, además de los españoles Real Oviedo y Mirandés.
"Estas llegadas representan un paso importante en el proyecto deportivo del club, consolidando el compromiso de Gallos Blancos por elevar el nivel competitivo del equipo y aportar al crecimiento de la Liga MX con fichajes de alto perfil internacional", informó el club Querétaro en un comunicado.
En el torneo Apertura local, Querétaro se ubica en el último lugar general sin puntos después de tres jornadas. En la cuarta jornada, el equipo visitará más tarde al América.
Reuters