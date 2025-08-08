SI Mexico

Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX: regresa la actividad del futbol mexicano

Vuelve la actividad de la Liga MX y aquí te damos los resultados de la Jornada 4 del torneo Apertura 2025.

César Juárez Caudillo, Redacción SI México

La Jornada 4 del Apertura 2025 se juega este fin de semana.
La Jornada 4 del Apertura 2025 se juega este fin de semana. / Leopoldo Smith/Getty Images

Regresa la actividad de la Liga MX con la puesta en marcha de la Jornada 4 del Apertura 2025, luego del parón por los juegos de la Leagues Cup. Los Tigres y el Puebla, ambos clasificados a la segunda ronda del torneo que enfrenta a mexicanos y estadounidenses, abren la actividad de la fecha 4. 

Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX

Tigres vs. Puebla

América vs. Querétaro

Mazatlán vs. Tijuana

Atlas vs. Pachuca

Pumas vs. Necaxa

Santos vs. Chivas

León vs. Monterrey 

FC Juárez vs. Toluca

Atlético de San Luis vs. Cruz Azul

