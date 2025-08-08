Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX: regresa la actividad del futbol mexicano
Vuelve la actividad de la Liga MX y aquí te damos los resultados de la Jornada 4 del torneo Apertura 2025.
Regresa la actividad de la Liga MX con la puesta en marcha de la Jornada 4 del Apertura 2025, luego del parón por los juegos de la Leagues Cup. Los Tigres y el Puebla, ambos clasificados a la segunda ronda del torneo que enfrenta a mexicanos y estadounidenses, abren la actividad de la fecha 4.
Te puede interesar: Jornada 4 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver los partidos
Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX
Tigres vs. Puebla
América vs. Querétaro
Mazatlán vs. Tijuana
Atlas vs. Pachuca
Pumas vs. Necaxa
Santos vs. Chivas
León vs. Monterrey
FC Juárez vs. Toluca
Atlético de San Luis vs. Cruz Azul
Published |Modified