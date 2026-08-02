Querétaro vence a Tigres con penal de último minuto
Querétaro venció 3-2 a Tigres con un penal de Santiago Homenchenko en el último minuto. Los Gallos sumaron su segundo triunfo consecutivo.
Duelo de goles en el Estadio Corregidora con rachas que continúan vigentes. Querétaro suma dos triunfos seguidos, mientras que Tigres sigue sin ganar en el torneo después de tres jornadas.
Querétaro se adelantó con un nuevo gol de Alí Ávila en el certamen (tres en total), y siete minutos después, Mateo Coronel ponía el 2-0 a los 18.
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Tigres respondió y antes de finalizar el primer tiempo marcó gracias a un cabezazo de Rodrigo Aguirre. Para el complemento, Juan Brunetta marcaría el 2-2 a los 61 desde la vía penal.
Un gol de último minuto, también desde los 11 pasos, le terminaría por dar los tres puntos a los locales gracias al tanto de Santiago Homenchenko.
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