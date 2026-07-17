¿Quién es David Ospina? El arquero mundialista colombiano que jugará con el Atlante
El Atlante está cerca de concretar uno de los fichajes más importantes de cara a su regreso a la Liga MX. El histórico guardameta colombiano David Ospina habría alcanzado un acuerdo verbal para convertirse en nuevo jugador de los Potros de Hierro por los próximos dos torneos.
¿Qué edad tiene David Ospina?
El arquero de 37 años llegará como agente libre tras finalizar su vínculo con Atlético Nacional. A lo largo de su carrera se ha caracterizado por sus reflejos, liderazgo y capacidad para jugar con los pies.
¿En qué equipos ha jugado?
Ospina debutó profesionalmente con Atlético Nacional en 2005 y rápidamente se consolidó como uno de los porteros con mayor proyección de Sudamérica. Sus actuaciones le abrieron las puertas del futbol europeo en 2008 con el OGC Nice de Francia, club en el que permaneció durante seis temporadas y disputó 189 partidos oficiales en la Ligue 1.
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En 2014 dio el salto a la Premier League para fichar con el Arsenal de Inglaterra. Durante su estancia en Londres conquistó dos títulos de la FA Cup y una Community Shield, además de disputar encuentros de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.
Posteriormente defendió el arco del Napoli, primero a préstamo y después como jugador definitivo. Con el conjunto italiano formó parte del plantel que conquistó la Coppa Italia en la temporada 2019-20, consolidándose como uno de los referentes del equipo bajo las órdenes de Gennaro Gattuso.
Su carrera continuó en el Al Nassr de Arabia Saudita, donde compartió vestidor con Cristiano Ronaldo antes de regresar a su país para vivir una segunda etapa con Atlético Nacional en 2024.
David Ospina, un referente de la Selección Colombia
A nivel internacional, David Ospina es una auténtica leyenda de la Selección Colombia. Debutó con el combinado absoluto en 2007 y suma 131 partidos internacionales. Además, ha representado a su país en tres Copas del Mundo —Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026— y cinco ediciones de la Copa América.
¿Cuál es el valor de mercado de David Ospina?
De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, David Ospina tiene un valor de mercado de 100 mil euros. Si bien la cifra es menor a la que alcanzó durante su mejor momento en Europa, su experiencia internacional y liderazgo lo convierten en uno de los fichajes más importantes del Atlante para su regreso a la Liga MX.