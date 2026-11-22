La jornada sabatina de la fecha 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX dejó completos los ocho boletos para la Liguilla, donde incluso ya tenemos una llave asegurada: Atlas vs Toluca.

Pachuca, León y Monterrey ganaron el sábado y los tres clasificaron a los cuartos de final.

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Cruz Azul, América, Chivas, Atlas y Toluca son los otros cinco equipos que clasificaron para la Fiesta Grande.

Triunfo y pase de los Tuzos

En el Estadio Hidalgo, Pachuca aseguró su lugar en la fase final al vencer 2-0 a los Diablos Rojos del Toluca.

Con la dirección técnica de Benjamín Mora, los Tuzos llegaron a 25 puntos con su cuarto triunfo consecutivo y cerraron la fase regular en octavo lugar.

El rival de Pachuca en la Liguilla solo puede ser Chivas o Cruz Azul, que se enfrentan el domingo por el liderato del certamen.

"Fue un partido estresante donde viví nerviosismo, todo el primer tiempo fue de estudio y nos anularon goles. Los jugadores merecían la victoria y el pase a la liguilla", dijo Benjamín Mora.

Por su parte, bajo el mando del argentino Antonio Mohamed, los Diablos Rojos cerraron la fase regular con 27 unidades en la quinta posición, asegurando enfrentamiento en cuartos de final contra el Atlas, cuarto puesto.

Alan Bautista marcó el 1-0 para el Pachuca al minuto 47 con un remate de zurda, a pase del venezolano Salomón Rondón.

Al 86', el Toluca se quedó con 10 jugadores por la expulsión del portero Hugo González. El delantero portugués Paulinho tomó el jersey y los guantes de arquero para defender un penalti ante Rondón.

El 'Rey' Salomón cobró hacia el ángulo inferior izquierdo y firmó el 2-0 al 89', a pesar de que Paulinho alcanzó a manotear la pelota.

Rondón llegó a 17 goles y se confirmó como campeón de goleo del torneo Apertura 2026.

Desilusión en Santos

En el Estadio Corona, el León venció de visita 2-1 al Santos. El equipo dirigido por el argentino Javier Gandolfi llegó a 26 puntos y terminó en sexto lugar.

Dirigida por el portugués Renato Paiva, la escuadra santista quedó eliminada con 25 unidades.

"Me duele muchísimo esta desilusión, especialmente por los aficionados que llenaron este estadio varias veces", dijo Paiva.

El entrenador consideró que la situación era "muy favorable" para su equipo, pero "los detalles estuvieron en nuestra contra y el adversario termina por eliminarnos con un gol que es una obra de arte".

La Fiera se puso en ventaja 1-0 al minuto 37 con un autogol de Emmanuel Echeverría.

Ramiro Sordo igualó 1-1 por el Santos con un remate en el área, al 50' y el panameño Ismael Díaz marcó el 2-1 para el León, con un espectacular disparo desde la línea frontal del área.

Orellano clasifica al Monterrey

En el estadio Olímpico Universitario, los Rayados del Monterrey derrotaron a domicilio 2-0 a los Pumas.

En su primer torneo bajo el mando del entrenador argentino Matías Almeyda, el Monterrey cerró con 27 puntos y sello su pase como sexto lugar.

"Nos jugábamos todo en este último partido, porque antes de jugarlo estábamos fuera. Lo valoro un montón. Hoy es un día de felicidad. A diferencia del semestre pasado, se lograron once puntos más y se clasificó a la liguilla", dijo Almeyda.

Los Pumas se despidieron en la undécima posición con 21 unidades.

El argentino Luca Orellano hizo los dos goles para la clasificación de los Rayados. El 1-0 lo firmó con un zurdazo desde fuera del área al minuto 74.

Al 90'+1, Orellano se coló al área por el sector derecho y firmó el 2-0 con un toque a segundo palo ante el portero costarricense Keylor Navas.

Con este resultado se consumó la eliminación del Tijuana, que el viernes venció 1-0 al Atlante.

Derrota del América

En el estadio Universitario, los Tigres vencieron 1-0 al América con un cañonazo del argentino Juan Brunetta al minuto 90+2.

Los Tigres, dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, se despidieron con 18 puntos en la decimoquinta posición.

El América del entrenador uruguayo Guillermo Almada acumuló su quinto partido sin ganar y se quedó en la segunda posición con 30 unidades.

El domingo, el Guadalajara, con 30 puntos, y el Cruz Azul, con 32, se enfrentarán para definir al líder de la fase regular.

Resultados completos

Puebla 1-1 San Luis

Xolos 1-0 Atlante

FC Juárez 3-3 Atlas

Pachuca 2-0 Toluca

Santos 1-2 León

Pumas 0-2 Monterrey

Tigres 1-0 América

Domingo: Chivas vs Cruz Azul y Querétaro vs Necaxa.

CLASIFICACIÓN

1. Cruz Azul 32 puntos

2. América 30

3. Guadalajara 30

4. Atlas 28

5. Toluca 27

6. Monterrey 27

7. León 26

8. Pachuca 25

9. Tijuana 25

10. Santos 25

11. Pumas 21

12. Puebla 20

13. San Luis 20

14. Querétaro 20

15. Tigres 18

16. Atlante 14

17. Necaxa 13

18. Juárez 12

CALIFICADOS A LIGUILLA

1. Cruz Azul 32 puntos

2. América 30

3. Chivas 30

4. Atlas 28

5. Toluca 27

6. Monterrey 27

7. León 26

8. Pachuca 25

ATLAS VS TOLUCA EN LIGUILLA

Ya tenemos una llave asegurada: Atlas vs Toluca. El juego de ida será en el Estadio Nemesio Díez y la vuelta será en el Estadio Jalisco. AFP