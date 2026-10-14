Rafa Márquez sigue la ruta del Tri y hace parada en casa de Rayados

La ruta de Rafael Márquez con la Selección Mexicana también pasa por las canchas donde los futbolistas entrenan todos los días. Este miércoles 14 de octubre, el técnico del Tri llegó a El Barrial, casa de Rayados, para seguir de cerca la práctica del conjunto regiomontano y compartir unos minutos con Matías Almeyda y sus jugadores.

El escenario fue el entrenamiento, con la oportunidad de observar al equipo en su dinámica habitual. La visita forma parte del recorrido que Márquez realiza por los 18 clubes de la Liga MX para estrechar la relación entre la Selección y el futbol mexicano.

El Barrial, cuarta parada de Rafa Márquez

Antes de recibir al seleccionador, tres clubes ya habían formado parte de su agenda. Ahora fue el turno de Monterrey, donde Márquez coincidió con Almeyda y conversó con futbolistas del plantel.

Duilio Davino vuelve a coincidir con la directiva de Monterrey

Márquez estuvo acompañado por Duilio Davino, director de Selecciones Mayores; Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales, y Xabier Mancisidor, entrenador de porteros.

Por Rayados, recibieron a la delegación Manuel Filizola, Pedro Esquivel, Dennis Te Kloese, Walter Erviti y Carlos Ayala, integrantes de la estructura directiva del club.

La gira todavía tiene camino por delante. Con cuatro equipos visitados de los 18 contemplados, Márquez continúa acercándose a los espacios donde se desarrolla buena parte del talento que busca representar a México.