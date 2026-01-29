Raphael Veiga llega al América
El Club América alcanzó un acuerdo verbal con el Palmeiras para la incorporación del mediocampista brasileño Raphael Veiga como refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, operación que aún depende de que el conjunto azulcrema libere una plaza de extranjero.
El miércoles se dio a conocer que el jugador había aceptado la propuesta del club mexicano y este jueves ambas instituciones avanzaron en el entendimiento para concretar el traspaso. La negociación contempla un monto total cercano a los 10 millones de dólares, de los cuales 1.5 millones corresponderían al préstamo, además de objetivos deportivos que activarían el pago completo.
Creatividad con gol
Raphael Veiga es un mediocampista creativo con vocación ofensiva, capaz de jugar como enganche, interior o incluso partiendo desde la banda hacia el centro. Destaca por su llegada al área, gol de media distancia y ejecución a balón parado, cualidades que lo convirtieron en uno de los referentes del Palmeiras durante los últimos años.
El acuerdo incluye una compra obligatoria de la ficha a finales de 2026, condición solicitada por el propio futbolista, de 30 años, para tener certeza sobre su futuro profesional.
Veiga llega procedente del Palmeiras, club con el que perdió protagonismo tras un 2025 marcado por lesiones, situación que facilitó su salida. Con el conjunto paulista registró 109 goles en 379 partidos oficiales, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo de São Paulo.
Un obstáculo asoma
El principal obstáculo para cerrar la operación es el límite de extranjeros en la Liga MX, ya que América tiene actualmente cubiertas las nueve plazas permitidas de jugadores No Formados en México, por lo que deberá concretar al menos una salida para poder inscribir al brasileño.
En lo deportivo, el equipo dirigido por André Jardine atraviesa un inicio complicado en el Clausura 2026. Tras tres jornadas, el América no ha marcado gol, con dos empates sin anotaciones y una derrota, resultados que lo ubican en el puesto 15 de la tabla general con dos puntos.
Luego de la pausa en el torneo por los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, las Águilas recibirán al Necaxa este 31 de enero, en la Jornada 4, en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Respecto a movimientos de salida, no existen avances formales por Víctor Dávila, pese a rumores recientes desde Chile, ni ofertas públicas por José La Pantera Zúñiga, otro de los jugadores considerados transferibles.