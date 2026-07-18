¡Remontada de campeón! Cruz Azul vino de atrás para derrotar 3-2 al San Luis
Cruz Azul, como vigente campeón, revirtió su fatídica historia de las "Cruzazuleadas". Y es que, ahora, La Máquina fue quien vino de atrás para ganar en el último momento en su debut en el Apertura 2026, imponiéndose 3-2 sobre el Atlético de San Luis.
El juego se celebró en el Alfonso Lastras este viernes 17 de julio. Durante la ceremonia previa se vivieron dos momentos emotivos. El primero fue que el conjunto potosino saltó al terreno de juego con una playera con la leyenda "Fuerza", en solidaridad con su delantero João Pedro, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo dejará fuera todo el torneo. Asimismo, los locales, en un gran acto de deportividad, le dieron la bienvenida a los Azules con un pasillo de honor como defensores del título.
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En cuanto al partido, Cruz Azul pudo ponerse al frente temprano en el reloj con un centro de Carlos "Charly" Rodríguez, pero Christian Ebere no pudo rematar cuando estaba solo a escasos metros del arco.
Por su parte, San Luis respondió con contragolpes y jugadas a velocidad. Así, generó un disparo de larga distancia de Sébastien Salles-Lamonge que se fue por arriba y un tiro-centro de Rafa Llorente que hizo volar a Kevin Mier. Además, fabricó una jugada en la que David Rodríguez quedó frente al portero colombiano, pero sacó un tiro sin fuerza, dejando ir una clara oportunidad.
Aun así, los Celestes tuvieron las dos ocasiones más claras de la primera parte antes del descanso. Ambas nacieron de los pies de Carlos Rotondi: primero con un disparo cruzado que detuvo Andrés Sánchez y, minutos después, con un remate que pegó en el travesaño y rebotó sobre la línea de gol sin cruzarla por completo, antes de que la zaga despejara el peligro.
Un vendaval de San Luis para iniciar el segundo tiempo
A pesar de la forma en que cerró la primera mitad, Cruz Azul regresó frío para el segundo tiempo. Esto se combinó con un comienzo frenético de San Luis que, en solo 50 segundos, puso el 1-0. Todo empezó con un disparo que fue rechazado por Mier, acción a la que el ataque potosino estuvo atento para recuperar la pelota y armar una segunda jugada que culminó con un centro de Román Torres y un remate de volea de Salles-Lamonge que reventó las redes.
Poco después, al 50', tras una serie de rebotes y cabezazos, Llorente se avivó para bajar el balón, sorprender a los Celestes metiéndose al área y liquidar a Mier en un mano a mano para el 2-0.
El VAR y el "Toro" reviven a La Máquina
Los locales parecían tener una ventaja cómoda, pero cuando menos lo esperaban, Salles-Lamonge cometió un pisotón sobre José Paradela. Si bien en un inicio no se marcó la falta, tras una revisión en el VAR, el silbante Adonaí Escobedo terminó por señalar la infracción, permitiendo que Gabriel "Toro" Fernández pusiera el 2-1 desde los once pasos al minuto 63.
Esto motivó a Cruz Azul, que ya con un solo tanto de distancia se volcó al frente. Fue así que, tras arrinconar a los rojiblancos, encontró el empate 2-2 al minuto 81 gracias a un centro de Luka Romero que bajó Jérémy Márquez para rematar con una certera media vuelta.
Doblete de Jérémy y victoria para Cruz Azul
Pero Cruz Azul ya no quería solo el empate y se fue con todo en busca de los tres puntos. San Luis, ya sin respuesta, solo podía aguantar hasta el silbatazo final. Parecía que los potosinos al menos rescataban la igualada; no obstante, en el tiempo de compensación, otra vez Jérémy Márquez, con un disparo cruzado, anotó el gol de la victoria para La Máquina y firmó el 2-3 final que desató los festejos cementeros.
De esta manera, Cruz Azul ganó su primer duelo y mantuvo el invicto de su estratega Joel Huiqui. Cabe recordar que, desde que tomó las riendas del equipo en la última fecha del Clausura 2026, registra ya seis triunfos y dos empates, por lo que todavía no conoce la derrota.