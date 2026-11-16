¡Remontada! Rayadas vence a Pachuca y es semifinalista de la Liga Femenil

Las Rayadas de Monterrey perdían por dos tantos ante Pachuca, con un pie en la eliminación. Sin embargo, un regreso con tres goles concretó la remontada 3-2 en el partido y el triunfo 4-2 en el global para clasificar a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Este domingo 15 de noviembre, Rayadas y Tuzas se enfrentaron por su duelo de vuelta de cuartos de final en la cancha del Estadio BBVA. Las regiomontanas llegaban con ventaja luego de imponerse por 1-0 en el primer duelo celebrado en La Bella Airosa.

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En cuanto a las acciones de este segundo compromiso, el primer tiempo tuvo un solo equipo. Pachuca, pese a que decidió iniciar sin la máxima goleadora del año, Charlyn Corral, desde el minuto 10 logró ponerse al frente. Tras un centro al área, Paola García sacó un remate de cabeza potente que dobló las manos de la portera para anotar el 0-1 (1-1 global).

A sabiendas de que todavía necesitaban un gol más, las hidalguenses no dejaron de insistir. Allison Veloz le sacó un susto a la defensa norteña con un disparo que reventó el poste izquierdo. Aun así, Monterrey no aprendió la lección y poco después, al minuto 20, Aline Gomes aprovechó su velocidad para ganar la carrera por un balón al espacio, encaró y, con un tiro cruzado, anotó el 0-2 (1-2 global) a favor de Pachuca.

Las Rayadas lucían desconcertadas, pues aunque intentaban retomar la pelota, no podían. Por el contrario, cuando las hidalguenses tomaban la esférica se daban el lujo de combinarse con series de pases vistosos para el público.

Monterrey despertó y con 3 goles liquidó al Pachuca

No obstante, la charla del mediotiempo hizo efecto y cambió las cosas. Para la reanudación, Rayadas salió completamente diferente y, al minuto 47, en un tiro de esquina, Valeria del Campo convirtió de testarazo el 1-2 (2-2 global) que le daba virtualmente el pase a Monterrey por la posición en la tabla. Todavía Lourdes Bosch se quedó muy cerca del segundo cuando quedó en un mano a mano, pero la guardameta Esthefanny Barreras le negó el tanto con una desviada con el pie.

Pachuca, ya rebasado, optó por darle entrada a Charlyn Corral. No obstante, Monterrey no dejó que siquiera se asentara y al 65’, un pase que pasó entre varias piernas habilitó a Diana "la China" García para que entrara al área y, con un disparo raso, colocara el 2-2 (3-2 global).

La motivación ya estaba del bando regiomontano, que lejos de defender el marcador atrás buscó ampliarlo todavía más para mayor tranquilidad. Al 72’, el cuadro norteño se quedó cerca en dos ocasiones consecutivas, cuando Jermaine Seoposenwe disparó, Barreras rechazó, y en el contrarremate apareció “La China”, pero la zaga despejó cuando la redonda se acercaba a las redes.

Aun así, el momento que sentenció el juego y la serie llegó al 81’, con un disparo de larga distancia de Alexandra Godínez, el cual cruzó toda el área para incrustarse en el arco y sellar el 3-2 (4-2 global) final a favor de Monterrey.

De esta manera, Monterrey se sumó a Chivas y Pumas como el tercer equipo semifinalista del torneo. En tanto, América y Toluca definirán a la última invitada para la antesala del duelo por el título, en un encuentro que a su vez definirá las próximas llaves.