Si hay una mente detrás del renacer de Santos Laguna en este torneo, esa es la de Renato Paiva, el estratega que llevó al equipo del abismo a firmar la racha invicta más larga del futbol mexicano actualmente. Pero no es la primera vez que logra un milagro. El portugués es un entrenador acostumbrado a jugar contra la adversidad, celebrando entre sus más grandes hazañas de sus carrera, derrotando al PSG, campeón de Champions League, al frente de un equipo latinoamericano en un torneo oficial. Ahora, busca lograr otro éxito de esta manera con los Guerreros.

Previo al comienzo del Apertura 2026, Paiva arribó a Santos con la intención de apagar la crisis tras cinco torneos en la zona baja de la tabla, habiendo sido incluso el último lugar en el pasado Clausura 2026. La misión parecía no cumplirse luego de que, en los primeros siete partidos, el equipo acumulara apenas un punto y seis derrotas.

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Sin embargo, para la fecha 8 por fin se encontró con la victoria superando 2-1 a Bravos y de ahí no la volvió a soltar. Desde entonces liga seis triunfos consecutivos, derrotando a rivales directos y frenando a los punteros de la clasificación.

En la jornada 9 venció de visitante 2-3 a Toluca, luego superó 1-0 a Pachuca, se impuso 1-2 a San Luis, goleó 5-0 a Querétaro y venció 2-0 a Pumas. De esta manera, ya suma 19 puntos en el noveno sitio y, aunque todavía no amarra su pase, está a un solo punto y un escalón de meterse a puestos de fiesta grande.

Del visor en Portugal al éxito en Latinoamérica

Sus inicios en el futbol, a diferencia de la mayoría de los entrenadores, no estuvieron en las canchas como jugador. Paiva buscó desde un principio especializarse en la detección y formación de talentos, ingresando al Benfica en 2004 como parte de su equipo de visores. Tres años después dio el siguiente paso como entrenador de categorías juveniles, empezando por la Sub-17 del club, hasta convertirse en 2019 en el estratega del Benfica "B" en la segunda división portuguesa.

Para 2021 buscó forjar su propio nombre fuera de su país y arribó a Ecuador con Independiente del Valle, club con el que fue campeón en su primer torneo al mando. Posteriormente intercaló su carrera entre el fútbol mexicano y el brasileño, dirigiendo a equipos como León, Bahía, Toluca, Botafogo, Fortaleza y, desde este Apertura 2026, a Santos Laguna.

El día que Paiva hizo historia venciendo al PSG en el Mundial de Clubes

Si bien su andar por Brasil no estuvo lleno de trofeos, sí dejó un momento para la historia. En 2025 llegó a Botafogo, club con el que afrontó el Mundial de Clubes de aquel año en su primera edición de 32 equipos.

En la fase de grupos le tocó compartir sector con el vigente campeón de la Champions League, el PSG, que llegaba en pleno apogeo de la mejor época de su historia con figuras como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz o Gianluigi Donnarumma, todos dirigidos por Luis Enrique.

A pesar de que su equipo llegaba como víctima, a Paiva poco le importó y se atrevió a declarar antes del encuentro: "El cementerio del futbol está lleno de favoritos". Sus palabras no quedaron en el aire: Botafogo dio la campanada derrotando 1-0 al cuadro francés con un solitario gol de Igor Jesus. Fue la primera vez en 13 años que un equipo sudamericano vencía a un europeo en un juego oficial, rompiendo con el dominio del Viejo Continente.

De la esperanza a la consolidación en la Liguilla

Actualmente, a Santos le quedan cuatro partidos por delante para cerrar la fase regular, llevar esta inercia positiva a buen puerto y meterse a la liguilla como un contendiente a temer. Para ello, tendrá que superar el siguiente calendario.

* Jornada 14: Tijuana vs. Santos — Domingo 25 de octubre, 9:10 p.m.

* Jornada 15: Santos vs. Necaxa — Domingo 1 de noviembre, 5:00 p.m.

* Jornada 16: Atlante vs. Santos — Viernes 6 de noviembre, 10:00 p.m.

* Jornada 17: Santos vs. León — Sábado 21 de noviembre, 6:00 p.m.