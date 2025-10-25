América rescata empate en Mazatlán: Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2025
La Jornada 15 del Apertura 2025, penúltima del torneo, se perfila como una de las más importantes, pues los puestos de Liguilla comienzan a definirse y los lugares para el Play-In, que aún están en juego, son peleados hasta el último momento.
La fecha 15 inició con el empate a dos goles entre los Cañoneros del Mazatlán y las Águilas del América y dentro de los partidos que también llaman la atención se encuentran el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas y el juego entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul.
Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2025
Viernes 24 de octubre
Mazatlán 2-2 América
De último minuto y con la suerte de su lado, el América rescató el empate a dos goles ante el Mazatlán. Las Águilas se adelantaron al minuto 9 por medio de Kevin Álvarez, con un disparo desde fuera del área. Sin embargo, Mazatlán reaccionó y le dio la vuelta; primero empató por la vía de Bryan Colula al 17' y luego dio la voltereta gracias a un gran gol de Mauro Zaleta al 31'.
Cuando parecía que Mazatlán se llevaba los tres puntos, el equipo capitalino rescató el empate en el último minuto de tiempo regular, con un magnífico tiro libre de Brian Rodríguez al minuto 89.
Con este resultado, América se mantiene en el segundo lugar con 31 puntos, mientras Mazatlán sigue en lugares bajos (posición 15), con 13 unidades.
FC Juárez 4-4 Puebla
Sábado 25 de octubre
- 17:00 | Tigres vs. Tijuana
- 19:00 | León vs. Pumas
- 19:07 | Chivas vs. Atlas
- 21:05 | Cruz Azul vs. Monterrey
Domingo 26 de octubre
- 17:00 | Santos vs. Querétaro
- 19:00 | Toluca vs. Pachuca
- 19:00 | Atlético San Luis vs. Necaxa