Resultados de la Jornada 10 del Clausura 2026: Todos los marcadores

Se juega la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la décima fecha del balompié mexicano, donde destaca el Clásico Regio.

La Jornada 10 del Clausura 2026, con todos sus resultados.
La Jornada 10 del Clausura 2026, con todos sus resultados.

Se juega la Jornada 10 del Clausura 2026, luego de disputarse la Jornada doble. La décima fecha inicia este viernes con el encuentro Mazatlán vs. León, mientras que para el sábado los reflectores están en el Clásico Regio entre Tigres y Rayados de Monterrey.

A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 10, que culmina con el juego Xolos vs. Santos.

Resultados de la Jornada 10 del Clausura 2026

Viernes 6 de marzo

  • 19:00 | Mazatlán vs. León 
  • 21:00 | Necaxa vs. Pumas 

Sábado 7 de marzo

  • 17:00 | Cruz Azul vs. Atlético de San Luis 
  • 17:00 | Querétaro vs. América 
  • 19:00 | Atlas vs. Chivas 
  • 19:06 | Pachuca vs. Puebla 
  • 21:00 | Tigres vs. Monterrey 

Domingo 8 de marzo

  • 17:00 | Toluca vs. Juárez 
  • 21:06 | Tijuana vs. Santos 
