Resultados de la Jornada 11 del Clausura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la undécima fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego Pumas vs. Cruz Azul.
Se pone en marcha la Jornada 11 del Clausura 2026, donde destaca el encuentro entre Pumas y Cruz Azul. De igual forma, las Chivas reciben a Santos y Toluca al Atlas.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 10, que culmina con el juego América a Mazatlán.
Resultados de la Jornada 11 del Clausura 2026
Viernes 13 de marzo
- 19:00 | Puebla vs Necaxa
- 21:00 | FC Juárez vs Monterrey
Sábado 14 de marzo
- 17:00 | Atlético San Luis vs Pachuca
- 17:07 | Chivas vs Santos
- 19:00 | León vs Tijuana
- 19:00 | Toluca vs Atlas
- 21:00 | Pumas vs Cruz Azul
Domingo 15 de marzo
- 17:00 | Tigres UANL vs Querétaro FC
- 19:00 | América vs Mazatlán FC
