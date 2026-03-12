Resultados de la Jornada 11 del Clausura 2026: Todos los marcadores

Brillaron, marcaron diferencia y dejaron huella en la cancha. 🔥#XIideal ⭐ #OnceIdeal

Presentado por @Nissan_mx 🫡 #NissanEnLaLigaMX



📝 Más detalles: https://t.co/dwUwUfcIJm#J10 #ConMéxicoC26 | #LaLigaDeLaAfición



* Publicidad para México pic.twitter.com/Sed8b0WFfk