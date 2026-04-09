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Resultados de la Jornada 14 del Clausura 2026: Todos los marcadores

La Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX entra en acción y aquí podrás consultar todos los resultados, donde destaca el juego América vs. Cruz Azul.

Redacción SI México

La Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX inicia este viernes 10 de abril.
La Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX inicia este viernes 10 de abril. / Francisco Vega/Getty Images

Se juega la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX con partidos que pueden definir el rumbo de la Liguilla y en donde destaca el juego entre las Águilas del América y La Máquina del Cruz Azul.

Otros encuentros que acaparan el foco de la afición es el Tigres vs. Chivas y el Atlas vs. Monterrey. A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 14, que culmina con los juegos Pumas vs. Mazatlán y Toluca vs. San Luis.

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Resultados de la Jornada 14 del Clausura 2026

Viernes 10 de abril

  • 19:00 | Puebla vs. León
  • 21:06 | FC Juárez vs Tijuana

Sábado 11 de abril

  • 17:00 | Querétaro vs Necaxa
  • 17:00 | Tigres vs. Chivas
  • 19:00 | Atlas vs. Monterrey
  • 19:00 | Pachuca vs. Santos
  • 21:00 | América vs. Cruz Azul

Domingo 12 de abril

  • 12:00 | Pumas vs. Mazatlán
  • 19:00 | Toluca vs. Atlético de San Luis
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