Resultados de la Jornada 14 del Clausura 2026: Todos los marcadores
La Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX entra en acción y aquí podrás consultar todos los resultados, donde destaca el juego América vs. Cruz Azul.
Se juega la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX con partidos que pueden definir el rumbo de la Liguilla y en donde destaca el juego entre las Águilas del América y La Máquina del Cruz Azul.
Otros encuentros que acaparan el foco de la afición es el Tigres vs. Chivas y el Atlas vs. Monterrey. A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 14, que culmina con los juegos Pumas vs. Mazatlán y Toluca vs. San Luis.
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Resultados de la Jornada 14 del Clausura 2026
Viernes 10 de abril
- 19:00 | Puebla vs. León
- 21:06 | FC Juárez vs Tijuana
Sábado 11 de abril
- 17:00 | Querétaro vs Necaxa
- 17:00 | Tigres vs. Chivas
- 19:00 | Atlas vs. Monterrey
- 19:00 | Pachuca vs. Santos
- 21:00 | América vs. Cruz Azul
Domingo 12 de abril
- 12:00 | Pumas vs. Mazatlán
- 19:00 | Toluca vs. Atlético de San Luis
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