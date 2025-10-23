En busca de la Liguilla y Play-In: Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2025
Se juega la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados, donde destaca el Mazatlán vs. América y el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas.
La Liga MX entra la recta final con rumbo a la Liguilla del Apertura 2025. Este fin de semana se juega la Jornada 15, antepenúltima del torneo, la cual empieza a dar acomodo a los equipos que se perfilan para jugar la Liguilla de forma directa y quienes buscan entrar por la vía del el Play-In.
Toluca sigue siendo líder de la competencia, seguido de América, Rayados y Tigres, todos con el boleto a la Liguilla asegurado, mientras que Cruz Azul es quinto lugar. Para los puestos de Play-In, Pachuca, FC Juárez, Chivas y San Luis son los equipos que hasta el momento se perfilan, pero aún están a la caza de los puestos de la parte alta.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 15, que inicia este viernes.
Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2025
Viernes 24 de octubre
- 19:00 | FC Juárez vs. Puebla
- 21:00 | Mazatlán vs. América
Sábado 25 de octubre
- 17:00 | Tigres vs. Tijuana
- 19:00 | León vs. Pumas
- 19:07 | Chivas vs. Atlas
- 21:05 | Cruz Azul vs. Monterrey
Domingo 26 de octubre
- 17:00 | Santos vs. Querétaro
- 19:00 | Toluca vs. Pachuca
- 19:00 | Atlético San Luis vs. Necaxa
