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Resultados de la Jornada 15 del Clausura 2026: Todos los marcadores

La Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX se lleva a cabo este fin de semana y aquí podrás consultar todos los resultados de la decimoquinta fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego América vs. Toluca.

Redacción SI México

La Jornada 15 del Clausura 2026 entra en acción.
La Jornada 15 del Clausura 2026 entra en acción. / Manuel Guadarrama/Getty Images

Se juega la Jornada 15 del Clausura 2026 con partidos destacados, como el América vs. Toluca, así como el líder Guadalajara, que se enfrenta al Puebla, o Cruz Azul, que recibe a Tijuana.

La Jornada 15 es de suma importancia, debido a que comienza a cerrar el camino para los últimos lugares de la Liguilla.

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A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 10, que culmina el domingo con el juego Santos vs. Atlas.

Resultados de la Jornada 15 del Clausura 2026

  • Viernes 17 de abril
  • 19:00 | San Luis vs. Pumas 
  • 19:00 | Mazatlán vs. Querétaro

Sábado 18 de abril

  • 17:00 | Necaxa vs. Tigres
  • 17:00 | Cruz Azul vs. Tijuana
  • 19:05 | Monterrey vs. Pachuca
  • 19:07 | Chivas vs. Puebla
  • 21:06 | León vs. FC Juárez
  • 21:10 | América vs. Toluca 

Domingo 19 de abril

  • 17:00 | Santos vs. Atlas 
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