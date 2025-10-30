¡Victoria en el Victoria! 👊🔥



El @ClubNecaxa hace valer su casa y vence a los laguneros para sumar tres puntos más en esta recta final del #AP25. #EntregamosTodoPorElFut y la banda de @amazonmex nos entrega el marcador.

Los detalles ✍️: https://t.co/Ccyqhl5raj… pic.twitter.com/9JydHzN34f