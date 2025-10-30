Resultados de la Jornada 16 del Apertura 2025: Correa salva a Tigres en un Clásico Regio lleno de emociones
La Jornada 16 del Apertura 2025, penúltima de la Liga MX, se pone en marcha con algunos equipos buscando amarrar su pase a la Liguilla y otros cuántos con la intención de meterse al Play In. El Clásico Regio entre Rayados y Tigres es el que roba los reflectores, ya que ambos equipos quieren un lugar en la Fiesta Grande.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 16, que culmina con el juego Pachuca vs. Chivas, y donde el perdedor podría condenarse al Play In.
Resultados de la Jornada 16 del Apertura 2025
Viernes 31 de octubre
Necaxa 4-1 Santos
El Necaxa de Fernando Gago vivió una noche redonda en el estadio Victoria al golear 4-1 al Santos Laguna y mantenerse con vida en la lucha por un lugar en el play-in del Apertura 2025. Desde los primeros minutos, los Rayos mostraron superioridad y aprovecharon cada oportunidad para encaminar un triunfo que los deja con 16 puntos en la duodécima posición, a solo uno del equipo lagunero, que se estancó con 17. El resultado no solo revitaliza las aspiraciones de los hidrocálidos, sino que también pone presión sobre los clubes que pelean por los últimos lugares de clasificación.
El encuentro comenzó con fortuna para los locales, cuando el defensa argentino Bruno Amione desvió al minuto 5 un disparo de su compatriota Agustín Palavecino y marcó en propia puerta. Poco después, Díber Cambindo amplió la ventaja con un cabezazo certero al 11’. Santos intentó reaccionar con un gol de Haret Ortega al 36’, pero Necaxa volvió a tomar el control antes del descanso gracias a Tomás Badaloni, quien empujó el balón dentro del área chica para el 3-1. En la segunda mitad, Kevin Rosero puso el broche de oro con un disparo desde fuera del área al 55’, sellando una victoria contundente que mantiene encendida la ilusión necaxista.
Puebla 0-3. Cruz Azul
El Cruz Azul, bajo la dirección de Nicolás Larcamón, confirmó su gran momento en el Apertura 2025 al imponerse 3-0 sobre Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, resultado que lo dejó como líder general del torneo. A pesar de realizar rotaciones y dar minutos a varios suplentes, el estratega argentino vio una respuesta sólida y contundente por parte de su plantel. Entre los destacados se encontró el polaco Mateusz Bogusz, quien abrió el marcador al minuto 33 tras una excelente combinación con Erick Lira y una definición precisa al primer poste. Su actuación reflejó la sana competencia interna que el técnico ha impulsado dentro del equipo.
En la segunda mitad, La Máquina mostró una clara superioridad y aumentó su ventaja con dos goles más. Jeremy Márquez puso el 2-0 al minuto 57 con un disparo que un defensor desvió y complicó al arquero poblano. Más tarde, Omar Campos anotó el 3-0 definitivo al 84′ con un remate cruzado imposible para Rodríguez. Con esta victoria, Cruz Azul se colocó en la cima de la tabla a la espera de los resultados de Toluca y Tigres, mientras que Puebla continúa en los últimos lugares y ve cada vez más comprometida su permanencia en la Liga MX.
Atlético San Luis 1-2 Juárez
El FC Juárez logró una valiosa victoria de 2-1 sobre Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en un partido que se definió en los últimos minutos del tiempo añadido. Los potosinos se adelantaron al 61’ con un cabezazo de Sebastián Pérez Bouquet, pero los Bravos reaccionaron con determinación en la recta final. Primero, Rodrigo Aguirre igualó el marcador al 86’, y cuando todo parecía sentenciado, Avilés Hurtado marcó el gol del triunfo en el agregado. Con este resultado, Juárez mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar directamente a la Liguilla o asegurar un lugar en el Play In del Apertura 2025.
Sábado 1 de noviembre
Atlas 0-0 Toluca
Atlas y Toluca empataron 0-0 en la Jornada 16 de la Liga MX. En los primeros minutos del partido, Camilo Vargas se lució al detener un par de acciones de Nicolás Castro y un cabezazo de Bruno Méndez. Los Zorros sumaron 17 unidades y se alejan de entrar al Play In, solo ganar en la última jornada y esperar una combinación de resultados les ayudaría a entrar a esta instancia. Atlas logró neutralizar al Toluca, actual campeón, al impedirle generar opciones de gol. Sin embargo, los rojinegros carecieron de profundidad y no lograron poner en aprietos al guardameta de los Diablos Rojos, Luis García. En el segundo tiempo, ambas escuadras hicieron vibrar a la tribuna del Estadio Jalisco. Pero, cuando los locales, pasaban por su mejor momento, el volante Mateo García salió por lesión y en su lugar entró Víctor Ríos. Este cambió mermó en la ofensiva al Atlas y fue cuando Camilo Vargas se agigantó en la portería para salir como el mejor jugador del partido.
- Monterrey 1-1 Tigres
Con un gol de Ángel Correa, Tigres consiguió un empate en el Clásico Regio. Con este empate, los Tigres de Guido Pizarro llegaron a 33 puntos y el Monterrey, del español Doménec Torrent, a 31 unidades. El español Sergio Canales adelantó 1-0 a los Rayados del Monterrey con un penal (45+8'). Ambos equipos terminaron con 10 hombres por las expulsiones de Jorge Rodríguez (32'), por el Monterrey, y Jesús Angulo (45+6') por Tigres.
- 21:00 | América vs. León
Domingo 2 de noviembre
- 12:00 | Pumas vs. Tijuana
- 17:00 | Querétaro vs. Mazatlán
- 19:00 | Pachuca vs. Chivas