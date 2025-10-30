Resultados de la Jornada 16 del Apertura 2025: Liguilla y Play-In, en juego
Se juega la Jornada 16 del Apertura 2025 donde algunos equipos buscan asegurar su pase a la Liguilla y unos más afianzarse al Play In. Aquí podrás consultar todos los resultados, donde destaca el Clásico Regio Rayados vs. Tigres.
La Jornada 16 del Apertura 2025, penúltima de la Liga MX, se pone en marcha con algunos equipos buscando amarrar su pase a la Liguilla y otros cuántos con la intención de meterse al Play In. El Clásico Regio entre Rayados y Tigres es el que roba los reflectores, ya que ambos equipos quieren un lugar en la Fiesta Grande.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 16, que culmina con el juego Pachuca vs. Chivas, y donde el perdedor podría condenarse al Play In.
Resultados de la Jornada 16 del Apertura 2025
Viernes 31 de octubre
- 19:00 | Necaxa vs. Santos
- 21:00 | Puebla vs. Cruz Azul
- 21:00 | Atlético San Luis vs. Juárez
Sábado 1 de noviembre
- 17:00 | Atlas vs. Toluca
- 19:00 | Monterrey vs. Tigres
- 21:00 | América vs. León
Domingo 2 de noviembre
- 12:00 | Pumas vs. Tijuana
- 17:00 | Querétaro vs. Mazatlán
- 19:00 | Pachuca vs. Chivas
