SI Mexico

Resultados de la Jornada 3 del Clausura 2026: Todos los marcadores

La Liga MX sigue en actividad y ahora se disputa la Jornada 3 del Clausura 2026 y aquí podrás consultar todos los resultados de tercera fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego Tigres vs. Toluca.

Redacción SI México

La Jornada 3 del Clausura 2026 tendrá juegos importantes, como el Tigres vs. Toluca y el Pachuca vs. América.
La Jornada 3 del Clausura 2026 tendrá juegos importantes, como el Tigres vs. Toluca y el Pachuca vs. América. / Leopoldo Smith/Getty Images

Apenas un día después de que terminara la primera Jornada Doble de la campaña, se disputa la Jornada 3 del Clausura 2026 con duelos que se antojan sumamente interesantes, como la reedición de la Final pasada disputada apenas en diciembre, con los Diablos Rojos del Toluca, que visitan a los Tigres de la UANL.

A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 3, que culmina con el juego entre los Tuzos del Pachuca y las Águilas del América.

Te puede interesar: Jornada 3 Clausura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver Pachuca vs. América

Resultados de la Jornada 3 del Clausura 2026

Viernes 16 de enero

  • 21:00 | Mazatlán vs. Monterrey 

Sábado 17 de enero

  • 17:00 | Necaxa vs. Atlas 
  • 17:07 | Chivas vs. Querétaro 
  • 19:00 | Tigres vs. Toluca 
  • 21:05 | Cruz Azul vs. Puebla 
  • 21:06 | Tijuana vs. San Luis 

Domingo 18 de enero

  • 12:00 | Pumas vs. León 
  • 17:00 | Santos vs. Juárez 
  • 19:06 | Pachuca vs América 
Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Liga MX