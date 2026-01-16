Resultados de la Jornada 3 del Clausura 2026: Todos los marcadores
La Liga MX sigue en actividad y ahora se disputa la Jornada 3 del Clausura 2026 y aquí podrás consultar todos los resultados de tercera fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego Tigres vs. Toluca.
Apenas un día después de que terminara la primera Jornada Doble de la campaña, se disputa la Jornada 3 del Clausura 2026 con duelos que se antojan sumamente interesantes, como la reedición de la Final pasada disputada apenas en diciembre, con los Diablos Rojos del Toluca, que visitan a los Tigres de la UANL.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 3, que culmina con el juego entre los Tuzos del Pachuca y las Águilas del América.
Resultados de la Jornada 3 del Clausura 2026
Viernes 16 de enero
- 21:00 | Mazatlán vs. Monterrey
Sábado 17 de enero
- 17:00 | Necaxa vs. Atlas
- 17:07 | Chivas vs. Querétaro
- 19:00 | Tigres vs. Toluca
- 21:05 | Cruz Azul vs. Puebla
- 21:06 | Tijuana vs. San Luis
Domingo 18 de enero
- 12:00 | Pumas vs. León
- 17:00 | Santos vs. Juárez
- 19:06 | Pachuca vs América
