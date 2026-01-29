Jornada 4 Clausura 2026: fechas, horarios y dónde ver la Liga MX
Luego del parón de la Liga MX debido a los partidos amistosos que sostuvo la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, la actividad del Futbol Mexicano regresa, ahora con la Jornada 4 del Clausura 2026, iniciando los encuentros este viernes 30 de enero con tres partidos y donde destaca el FC Juárez vs. Cruz Azul como plato fuerte.
Chivas llega a esta cuarta fecha como líder indiscutido, invicto con 9 puntos, producto de tres triunfos, seguido del campeón Toluca, con 7 unidades y después con Monterrey, Cruz Azul y Atlas, con 6.
Por su parte, las Águilas del América sorpresivamente no ha ganado en lo que va de este torneo y se encuentran en la posición 15 de la tabla, con apenas 2 puntos, producto de dos empates y una derrota.
Canales de transmisión de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Liga MX regresa a la normalidad en cuanto a canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, FOX One, ESPN y VIX los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 30 de enero
- 19:00 | Puebla vs. Toluca | FOX One, Azteca 7
- 21:00 | Pumas vs. Santos | ViX Premium.
- 21:06 | FC Juárez vs. Cruz Azul | FOX One, Azteca 7
Sábado 31 de enero
- 16:00 | América vs. Necaxa | Canal 5, TUDN, ViX Premium
- 17:00 | Atlas vs. Mazatlán | ViX Premium
- 17:00 | San Luis vs. Chivas | ESPN, Disney+ Premium
- 19:00 | Monterrey vs. Tijuana | Canal 5, TUDN y ViX Premium
- 19:10 | León vs. Tigres | FOX One
Domingo 1 de febrero
- 17:00 | Querétaro vs Pachuca | FOX One