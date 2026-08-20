Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la quinta fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego Chivas vs. Xolos.
El futbol mexicano regresa a la actividad a partir de este viernes 22 de agosto cuando inicie la Jornada 5 del Apertura 2026, la cual abre con cuatro partidos, donde destacan Tigres vs. Atlante y FC Juárez vs. América..
Para el sábado, Chivas vs. Xolos y Cruz Azul vs. Atlas se roban los reflectores, mientras que la jornada culmina el domingo con Pumas recibiendo a Necaxa.
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A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 4, que termina con el juego Pachuca vs. Puebla.
Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2026
Viernes 21 de agosto
- 19:00 | León vs Monterrey
- 19:00 | Tigres vs Atlante
- 21:00 | FC Juárez vs América
- 21:00 | Querétaro vs Toluca
Sábado 22 de agosto
- 17:07 | Chivas vs Xolos
- 19:00 | Puebla vs Santos
- 21:00 | Cruz Azul vs Atlas
Domingo 23 de agosto
- 17:00 | San Luis vs Pachuca
- 19:00 | Pumas vs. Necaxa
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