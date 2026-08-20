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Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2026: Todos los marcadores

Se juega la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la quinta fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego Chivas vs. Xolos.

Redacción SI México

La Liga MX reanuda actividades con la Jornada 5 del Apertura 2026.
La Liga MX reanuda actividades con la Jornada 5 del Apertura 2026. / MexSport Sports Agenc

El futbol mexicano regresa a la actividad a partir de este viernes 22 de agosto cuando inicie la Jornada 5 del Apertura 2026, la cual abre con cuatro partidos, donde destacan Tigres vs. Atlante y FC Juárez vs. América.. 

Para el sábado, Chivas vs. Xolos y Cruz Azul vs. Atlas se roban los reflectores, mientras que la jornada culmina el domingo con Pumas recibiendo a Necaxa.

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A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 4, que termina con el juego Pachuca vs. Puebla.

Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2026

Viernes 21 de agosto

  • 19:00 | León vs Monterrey
  • 19:00 | Tigres vs Atlante
  • 21:00 | FC Juárez vs América
  • 21:00 | Querétaro vs Toluca

Sábado 22 de agosto

  • 17:07 | Chivas vs Xolos
  • 19:00 | Puebla vs Santos
  • 21:00 | Cruz Azul vs Atlas

Domingo 23 de agosto

  • 17:00 | San Luis vs Pachuca
  • 19:00 | Pumas vs. Necaxa
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