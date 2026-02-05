Resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados, donde destacan el Toluca vs. Cruz Azul y América vs. Rayados.
La Jornada 5 del Clausura 2026 entra en acción este fin de semana, con la notoriedad de que el domingo 8 de febrero la Liga MX no programó partidos, debido a que se juega el Super Bowl, por lo que la fecha se repartirá entre este viernes y sábado. El viernes se llevarán a cabo cuatro partidos, donde destaca la visita de Chivas a Mazatlán.
Para el sábado el duelo entre Toluca y Cruz Azul roba los reflectores y la Jornada cierra ese mismo día con el juego entre América y Monterrey.
Resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026
Viernes 6 de febrero
- 19:00 | Tigres UANL vs. Santos Laguna
- 19:00 | Necaxa vs. Atlético San Luis
- 21:00 | Tijuana vs. Puebla
- 21:06 | Mazatlán FC vs. Guadalajara
Sábado 7 de febrero
- 17:00 | Toluca vs. Cruz Azul
- 17:00 | Querétaro vs. León
- 19:00 | Atlas vs. Pumas
- 19:00 | Pachuca vs. FC Juárez
- 21:00 | América vs. Monterrey
