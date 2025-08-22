SI Mexico

Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX: inicia la sexta fecha

Se juega la Fecha 6 del Apertura 2025 y aquí puedes consultar los resultados de todos los encuentros de este fin de semana.

Redacción SI México

La Liga MX regresa a la actividad. / Leopoldo Smith/Getty Images

La Liga MX reanuda su actividad con los compromisos de la Jornada 6 del Apertura 2025, donde destacan encuentros como el Xolos vs. Chivas, León vs. Pachuca, Cruz Azul vs. Toluca y Atlas vs. América.

Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2025

Viernes 22 de agosto

FC Juárez vs. Santos | 19:00

Querétaro vs. Atlético de San Luis | 19:00

Tijuana vs. Chivas | 21:00

Sábado 23 de agosto

León vs. Pachuca | 17:00

Monterrey vs. Necaxa | 19:00

Mazatlán vs. Tigres | 19:00

Cruz Azul vs. Toluca | 21:05

Domingo 24 de agosto

Pumas vs. Puebla | 17:00

Atlas vs. América | 19:05

