Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX: inicia la sexta fecha
Se juega la Fecha 6 del Apertura 2025 y aquí puedes consultar los resultados de todos los encuentros de este fin de semana.
La Liga MX reanuda su actividad con los compromisos de la Jornada 6 del Apertura 2025, donde destacan encuentros como el Xolos vs. Chivas, León vs. Pachuca, Cruz Azul vs. Toluca y Atlas vs. América.
Te puede interesar: Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX
Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2025
Viernes 22 de agosto
FC Juárez vs. Santos | 19:00
Querétaro vs. Atlético de San Luis | 19:00
Tijuana vs. Chivas | 21:00
Sábado 23 de agosto
León vs. Pachuca | 17:00
Monterrey vs. Necaxa | 19:00
Mazatlán vs. Tigres | 19:00
Cruz Azul vs. Toluca | 21:05
Domingo 24 de agosto
Pumas vs. Puebla | 17:00
Atlas vs. América | 19:05
Published |Modified