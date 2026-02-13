Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la sexta fecha del balompié mexicano, donde destaca el Chivas vs. América.
Se lleva a cabo la Jornada 6 del Clausura 2026 la cual inicia este viernes y donde destaca el Clásico Nacional entre Chivas y América, juego donde el líder Guadalajara buscará mantener el invicto ante unas Águilas en busca de mejorar.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 6, que culmina el domingo con el juego Santos vs. Mazatlán.
Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX
Viernes 13 de febrero
- 19:00 | Puebla vs. Pumas
- 21:00 | Toluca vs. Tijuana
Sábado 14 de febrero
- 17:00 | Atlético San Luis vs. Querétaro
- 17:00 | Pachuca vs. Atlas
- 19:00 | Monterrey vs. León
- 19:06 | Juárez vs. Necaxa
- 21:07 | Chivas vs. América
Domingo 15 de febrero
- 16:30 | Cruz Azul vs. Tigres
- 17:00 | Santos vs. Mazatlán
