Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026: Todos los marcadores

Se juega la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la sexta fecha del balompié mexicano, donde destaca el Chivas vs. América.

Consulta todos los resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026.

Se lleva a cabo la Jornada 6 del Clausura 2026 la cual inicia este viernes y donde destaca el Clásico Nacional entre Chivas y América, juego donde el líder Guadalajara buscará mantener el invicto ante unas Águilas en busca de mejorar.

A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 6, que culmina el domingo con el juego Santos vs. Mazatlán.

Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX

Viernes 13 de febrero

  • 19:00 | Puebla vs. Pumas 
  • 21:00 | Toluca vs. Tijuana 

Sábado 14 de febrero

  • 17:00 | Atlético San Luis vs. Querétaro 
  • 17:00 | Pachuca vs. Atlas 
  • 19:00 | Monterrey vs. León 
  • 19:06 | Juárez vs. Necaxa 
  • 21:07 | Chivas vs. América

Domingo 15 de febrero

  • 16:30 | Cruz Azul vs. Tigres 
  • 17:00 | Santos vs. Mazatlán 
