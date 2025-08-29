Resultados de la Jornada 7 del Apertura 2025: Vuelve la actividad de la Liga MX
El futbol mexicano vuelve a la actividad con la fecha 7 del Apertura 2025 y aquí puedes ver los resultados de todos los partidos del fin de semana.
Este fin de semana se juega la Jornada 7 del Apertura 2025 con la mitad del torneo en la mira. Con partidos destacados como el Chivas vs. Cruz Azul y el América vs. Pachuca, la actividad futbolística promete ser destacada.
Al inicio de esta Jornada 7, Rayados figura como líder con 15 puntos, seguidos de América y Cruz Azul, ambos con 13 puntos
Resultados de la Jornada 7 del Apertura 2025
Viernes 29 de agosto
- 19:00 Juárez vs. Mazatlán
- 19:00 Atlético San Luis vs. Toluca
- 21:05 Puebla vs. Monterrey
Sábado 30 de agosto
- 17:00 León vs. Querétaro
- 19:00 Santos vs. Tigres
- 19:07 Chivas vs. Cruz Azul
- 21:05 América vs. Pachuca
Domingo 31 de agosto
- 16:00 Pumas vs. Atlas
- 21:00 Tijuana vs. Necaxa
