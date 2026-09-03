Resultados de la Jornada 7 del Apertura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la sexta fecha del balompié mexicano.
se disputará completa debido a la participación de Toluca, León, América y Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup. Por ello, cuatro encuentros serán reprogramados. Así, la Jornada 7 del Apertura 2026 inicia este viernes 4 de septiembre con el juego FC Juárez vs Pachuca.
Para el sábado, San Luis vs. Chivas y Atlas vs. Atlante destacan, mientras que la jornada se extiende al domingo con Cruz Azul recibiendo al Santos.
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Resultados de la Jornada 7 del Apertura 2026
Viernes 4 de septiembre
- 21:00 | FC Juárez vs Pachuca
Sábado 5 de septiembre
- 17:00 | Atlético de San Luis vs Chivas
- 19:00 | Tigres UANL vs Necaxa
- 21:00 | Atlas vs Atlante | 21:00 horas
Domingo 30 de agosto
- 20:00 | Cruz Azul vs Santos Laguna
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