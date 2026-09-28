El resurgir de 'La Bomba': Henry Martín renace como el gran artillero del América

Henry Martín vuelve a resurgir como el gran goleador del América. Después de épocas oscuras para el delantero yucateco, marcadas por las lesiones y las pocas anotaciones, ha recuperado su olfato goleador, superando las críticas y hasta la propia competencia interna del club para afianzarse una vez más como el principal artillero de Las Águilas.

Durante esta jornada 10 del Apertura 2026, Henry Martín apareció como la gran figura del fin de semana. El delantero de 33 años comandó la remontada del América para una victoria 2-4 en su visita al Necaxa. Con un gol de cabeza en una jugada de tiro de esquina y con dos tantos desde el manchón de penal, firmó un triplete, el primero en su carrera desde 2023, demostrando que el instinto goleador del capitán azulcrema sigue intacto tras los momentos más difíciles de su carrera.

Si bien esta actuación fue una descarga de alivio y confianza para el propio Martín, no ha sido un hecho aislado. Y es que, en lo que va del actual semestre, “La Bomba” ha vuelto estallar, presentando una alza en su nivel, ilusionando a la afición con el regreso de su mejor versión.

De campeón de goleo a un volver a empezar

Desde que llegó en 2018, Henry Martín con sus goles se ha colocado como uno de los referentes actuales de Las Águilas. Y es que, en seis años, ha festejado 123 veces, para meterse en la lista como el cuarto máximo goleador de los Azulcremas, superando a leyendas como José Alves “Zague”, y solo detrás de otras grandes figuras como Octavio Vial (152 goles), Cuauhtémoc Blanco (153 goles) y Luis Roberto Alves “Zaguinho” (188 goles). Incluso, se presume como el último campeón de goleo del América, cuando en el Clausura 2023 se llevó la corona con 14 goles.

Sin embargo, a partir de 2025, los problemas físicos empezaron a repercutir en él. Desde una tendinitis hasta un desprendimiento y ruptura total de un tendón isquiotibial, lo llevaron a sufrir un bajón de juego, alejándose de las canchas y afectando su cuota goleadora. De hecho, durante el Apertura 2025 y el Clausura 2026, lejos de los números que alguna vez mostró, terminó las fases regulares de ambas campañas sin siquiera haber celebrado un solo gol.

El Apertura 2026, un torneo para renacer

Incluso, durante el mercado pasado, ante su situación, en más de una ocasión surgieron rumores sobre si así sería el final de su historia con el América. A pesar de ello, la directiva y el entrenador Guillermo Almada le dieron el espaldarazo y decidieron mantenerlo para este Apertura 2026.

Es así como, tras por fin recuperarse, también ha recobrado la confianza en sí mismo y con ello su espíritu goleador. Y si bien el América, buscando esa competencia interna, también ha traído fichajes como el de Miguel Borja, Henry Martín ha sabido responder ante la presión.

De momento, marcha con 6 goles como el anotador con mejores números del América, volviendo a pelear por el título de goleo de la Liga MX, colocándose segundo en la lista y a la persecución de Salomón Rondón de Pachuca, que marcha líder con 10 anotaciones.