El campeón Toluca sufre, pero vence a Juárez y toma ventaja en los Cuartos de Final
El campeón Toluca tardó en asentarse en el partido de ida de los Cuartos de Final y aunque se vieron abajo en el marcador, los pupilos de Antonio Mohamed se repusieron para vencer por 1-2 a los Bravos de Juárez, para adelantarse en la serie que abrió la fase de los ocho mejores en el Apertura 2025 de la Liga MX.
En los primeros 10 minutos, Los Diablos no rebasaron el medio campo y recibieron una anotación. Hubo pánico en el campo, pero los escarlatas supieron reponerse para llevarse la ventaja para el juego de vuelta el próximo sabado en el Nemesio Díez.
Fue apenas la tercera derrota en casa para unos sorprendentes Bravos, que dirigidos por Martín Varini disputan la primera Liguilla de su historia en la primera división.
El partido
El cuadro de Juárez sorprendió al campeón en los primeros minutos del encuentro. Al 2, Alejandro Mayorga realizó un desborde por banda izquierda y mandó un centro al área chica que amenazó la portería del Toluca, pero Federico Pereira apareció para despejar el peligro.
Sin embargo, el rechace del central uruguayo provocó un tiro de esquina, que José Rodríguez aprovechó para asistir a un Jesús Murillo, quien entre dos defensas brincó y convirtió con un frentazo el 1-0 al 3.
Tras ello, los Bravos les cedieron a los monarcas el balón. Los escarlatas trataron de descontar el marcador, pero apareció el portero Sebastián Jurado, quien rechazó disparos de Diego Barbosa, al 29; de Marcel Ruiz, al 37, y de Jesús Gallardo, al 40.
El Diablo despertó en la segunda parte. Luego de una falla de Robert Morales al 56, la misma "Pantera" sacó ventaja en un tiro libre, para estrellar un cabezazo en el poste, que provocó un rebote en el área que Antonio Briseño convirtió en el 1-1.
Los Bravos seguían sin acercarse al balón y el Toluca no perdonó. En el 65, Marcel Ruiz mandó un pase profundo desde el medio campo, que Diego Barbosa, por derecha, transformó en una asistencia para un Paulinho, quien solo estiró la pierna zurda para marcar el 1-2 final.
El duelo de vuelta de la serie será este sábado en el Estadio Nemesio Diez, en donde el Toluca solo perdió un partido en el certamen, en la lejana tercera jornada. Todo servido para que los del “Turco” Mohamed sigan en el camino al bicampeonato.