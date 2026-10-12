Rondón rescata a Pachuca con doblete en el 3-3 ante Necaxa

Necaxa tenía una ventaja de dos goles y el reloj a su favor, pero Salomón Rondón apareció dos veces en tres minutos para rescatar al Pachuca. Con un cabezazo al minuto 84 y un disparo dentro del área al 87, el delantero venezolano selló el empate 3-3 en el estadio Hidalgo, en la jornada 11 del Apertura 2026.

El doblete llevó al atacante de 37 años a 12 anotaciones y lo afianzó como líder del goleo individual. El Rey Salomón busca su segundo título de romperredes en México, después del que consiguió en el Clausura 2024.

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Su intervención también impidió que el entrenador peruano Juan Reynoso consiguiera su primera victoria al frente del Necaxa, después de tres partidos.

Los Rayos golpearon primero. Al minuto 15, el argentino Matías Espíndola aprovechó un rechazo del portero Carlos Moreno y remató dentro del área chica para poner el 1-0.

Necaxa amplió la diferencia al 41, cuando Julián Carranza culminó un contragolpe. El argentino llegó a siete anotaciones y se colocó como segundo en la tabla de goleadores.

Pachuca encontró una respuesta antes del descanso. Al 45+8, el brasileño Eduardo Bauermann conectó un testarazo al filo del área chica para reducir la desventaja a 2-1 y mantener a los Tuzos en la pelea.

El equipo de Reynoso recuperó su ventaja de dos goles al minuto 79, con un penal convertido por el colombiano Juan Valencia. El 3-1 volvió a poner a Necaxa en posición de llevarse el triunfo, pero Pachuca todavía encontró tiempo para reaccionar.

Rondón acercó a los locales al 84 con un cabezazo. Tres minutos después, el venezolano volvió a aparecer dentro del área y, con un fulminante disparo, sentenció el 3-3.

Los Tuzos, dirigidos por el mexicano Benjamín Mora, llegaron a 13 puntos y subieron al undécimo lugar. Necaxa quedó en la posición 17 con nueve unidades, después de dejar escapar una ventaja de dos goles en la recta final.