“Rugimos por el ascenso”: Leones Negros vuelve a protestar contra la falta de ascenso
Los Leones Negros han vuelto a “rugir” a favor del regreso del ascenso. El equipo de la Universidad de Guadalajara utilizó una vez más la cancha como medio de protesta, con el objetivo de recuperar un sistema competitivo que permita a los clubes de la Liga de Expansión MX llegar a la Liga MX por la vía deportiva.
Este domingo 16 de agosto, Leones Negros y la Jaiba Brava disputaron su duelo de la Jornada 4 de la categoría de plata en el Estadio Jalisco. El encuentro terminó 4-0 a favor de los universitarios, pero estuvo acompañado por una manifestación que generó tanto ruido como el resultado dentro de la cancha.
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Justo antes del silbatazo inicial, el conjunto meleno posó para la fotografía oficial mostrando una pancarta con la consigna: “Rugimos por el ascenso”. Además, durante el calentamiento, el cuadro tapatío saltó al terreno de juego con una camiseta negra que lucía, en letras blancas, la frase: “El fútbol es de todos, ¡sí al ascenso!”.
Por su parte, la afición también hizo sentir su postura desde las gradas. Un ejemplo fue un grupo de siete seguidores, cada uno con una letra en su playera para formar la palabra “ASCENSO”. Todas estas muestras fueron difundidas por la cuenta oficial de Leones Negros a través de sus redes sociales.
Las protestas se suman al frente legal contra la FMF
Estas manifestaciones se suman al proceso legal impulsado por Leones Negros, Cancún FC, Atlético La Paz, Atlético Morelia y Mineros de Zacatecas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para exigir a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) el regreso del ascenso y descenso en el balompié nacional.
Asimismo, estas acciones dan continuidad a las protestas realizadas durante el arranque del Torneo Apertura 2026. En la primera jornada, estas mismas escuadras se negaron a jugar los primeros minutos de sus respectivos encuentros. Posteriormente, en otros partidos, posaron para las fotografías oficiales con la boca cubierta en señal de protesta.
El origen del conflicto
Cabe recordar que este movimiento tiene su origen en las decisiones adoptadas por la FMF en 2020. Ese año se suspendió el sistema de ascenso y descenso entre la Liga MX y la segunda categoría, con el argumento de brindar estabilidad financiera a los clubes, en medio del impacto económico provocado por la pandemia de COVID-19 y después de la desafiliación del Veracruz por problemas financieros.
En un principio se determinó que la medida tendría una duración de seis años. Sin embargo, ese plazo ya se cumplió y el formato que premia y castiga el rendimiento deportivo todavía no ha regresado.
Incluso, el reglamento de la temporada 2026-27 establece que el ascenso y descenso tampoco se reactivará durante este ciclo, razón por la cual los clubes continúan buscando distintas vías para que sus exigencias sean escuchadas.