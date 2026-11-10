Salomón Rondón apunta al título de goleo más contundente de Liga MX en 17 años

Salomón Rondón está a punto de firmar una de las mejores actuaciones goleadoras de la Liga MX en casi dos décadas, ya que el delantero del Pachuca suma 16 tantos en el Apertura 2026, una cifra que lleva 17 años inalcanzable.

La última ocasión que alguien marcó esos goles o más fue en el Apertura 2009, cuando Emanuel Villa fue campeón romperredes mientras vestía la camiseta de Cruz Azul, con 17 tantos.

Con todavía una Jornada por disputar y así el chance de superar sus 16 goles, Rondón ya tiene asegurada su inscripción en lo mejor de la historia goleadora de la Liga MX, porque desde la instauración de los torneos cortos en 1996, únicamente seis campeones de goleo han superado las 16 anotaciones que acumula Rondón. En ese periodo se han otorgado 60 títulos de goleo anteriores al Apertura 2026, sin contar el Clausura 2020, que fue cancelado por la pandemia.

Rondón, con lugar seguro entre los grandes

La marca más alta de esta etapa pertenece a José Saturnino Cardozo, quien consiguió 29 goles con Toluca en el Apertura 2002. El paraguayo también ocupa el segundo puesto con los 21 tantos que anotó en el Clausura 2003.

Después aparecen Sebastián Abreu, con 19 goles para Cruz Azul en el Verano 2002; Alfredo Moreno, con 18 para el San Luis del Apertura 2007; y Jared Borgetti y Emanuel Villa, ambos con 17, en el Invierno 2000 y Apertura 2009, respectivamente.

Con sus 16 anotaciones, Rondón ya igualó las cifras con las que Cuauhtémoc Blanco ganó el título de goleo en el Invierno 1998 y Andrés Silvera y Bruno Marioni compartieron el reconocimiento en el Clausura 2004.

De 8 a 16 goles: la transformación de Rondón

El venezolano ya había conquistado un título de goleo en su primera temporada con Pachuca, durante el Clausura 2024, pero esa vez compartió el reconocimiento con Uriel Antuna, Diber Cambindo y Federico Viñas, todos con ocho anotaciones.

Dos años después, Rondón ya duplicó ese número y se encuentra cerca de conseguir su segundo campeonato de goleo, esta vez en solitario porque su más cercano perseguidor es Henry Martín, con 11 anotaciones.

El rendimiento de Rondón llega además luego de que Pachuca anunció recientemente la renovación de su contrato hasta 2028, una decisión que permitirá al atacante continuar su trayectoria con los Tuzos.

Desde su llegada al club en enero de 2024, Rondón ha marcado 57 goles oficiales, incluidos los 16 del presente Apertura 2026, y ocupa el sexto lugar entre los máximos anotadores históricos de la institución. El récord pertenece a Franco Jara, con 83 tantos, una marca que el venezolano podría perseguir durante los próximos dos años.