Salomón Rondón desafía la edad y lidera el goleo del Apertura 2026
Con 36 años de edad, la carrera de Salomón Rondón parece que continúa floreciendo a pesar del paso de los años, y torneo a torneo demuestra que sigue siendo uno de los mejores delanteros que el continente ha brindado en las últimas décadas.
Su estadía con el Pachuca no ha hecho más que reforzar la idea de que es uno de los atacantes más importantes con los que cuenta la Liga MX. Rondón cuenta actualmente con tres tantos en el Apertura 2026, compartiendo la cima de la tabla de goleo con Juninho, de Pumas, y Lucas Ocampos, de Monterrey, dos futbolistas siete y cuatro años menores que él.
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Durante el segundo semestre de 2026, Rondón suma cuatro goles en apenas tres partidos disputados: tres con Pachuca y uno más con el combinado de la Liga MX ante las estrellas de la MLS, en donde demostró que es el mejor delantero que actualmente tiene el torneo.
En sus dos etapas con el Pachuca, suma 44 goles y ocho asistencias en 92 partidos. El cariño que el venezolano le tiene a México es palpable, algo que se dejó ver tras el resultado adverso que obtuvo la liga ante la MLS, en donde Rondón demostró que para él es un orgullo estar asociado con el futbol mexicano.
"Obviamente es un orgullo representar a la Liga MX. Estos partidos de exhibición son de los que gusta ganar a uno; no venimos aquí a pasear ni a ser el sparring de nadie, pero bueno, se dio como se dio", expresó en zona mixta tras la derrota.
Sumado al tanto con las estrellas de la Liga MX, Salomón acumula tres goles en las dos primeras jornadas del Apertura 2026: dos ante Pumas en la Jornada 1 y otro más en contra de Querétaro. Lo que el venezolano busca ahora es volver a conquistar ese campeonato de goleo que obtuvo en su primer torneo con los Tuzos en 2024 y que no ha vuelto a tener.
UNA ESTADÍA DIVIDIDA
En medio de su estancia con el Pachuca, hubo una breve salida de seis meses, durante la cual el delantero regresó a Europa para jugar con el Real Oviedo en la liga española. Sin embargo, el rendimiento del venezolano no fue el esperado y, apenas un semestre después, regresó a México.
Durante su estadía con el Oviedo marcó apenas dos goles en 16 juegos, quedando muy por detrás del desempeño que el delantero mostraba con los Tuzos, señal, tal vez, de que el futbol de Rondón ya está puesto en Pachuca y en ningún lugar más.
Esa fue la segunda etapa de Rondón en el futbol español, pues muy temprano en su carrera jugó para el Deportivo Las Palmas y el Málaga, club en donde desplegó su mejor futbol en el Viejo Continente.
TODO UN TROTAMUNDOS
En sus 20 años de carrera, Salomón nunca se ha negado a un buen reto, por lo que su futbol se ha visto por distintas partes del mundo. El venezolano ha jugado en siete países diferentes a lo largo de su carrera, con hasta 13 equipos distintos.
Comenzando en el Aragua de Venezuela y pasando desde el West Bromwich y el Newcastle United de Inglaterra hasta el CSKA Moscú de Rusia o el Dalian PRO de China, Rondón demuestra que nunca le dice que no a un reto, sin importar el lugar de donde venga.
Con 36 años de edad, a Salomón le queda poco por demostrar en una carrera en la que ha dejado goles por donde ha pasado, aunque todavía tiene pendiente conquistar una liga con los Tuzos del Pachuca. Si bien ya alzó un torneo internacional con la conquista de la Concacaf Champions Cup, aún queda hacerlo en la Liga MX.
El buen inicio individual dentro de la liga mexicana podría ser una señal de que el venezolano está listo para ganar su primer torneo local con los Tuzos, un equipo que lo ha consolidado como uno de los mejores delanteros de la liga y, tal vez, del continente.