Salomón Rondón firma doblete con el que el Pachuca empata 2-2 con Xolos
El delantero venezolano Salomón Rondón firmó un doblete con el que el Pachuca empató 2-2 con Xolos de Tijuana por la novena fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
En el Estadio Hidalgo, tras perder una ventaja de dos goles, los Xolos de Tijuana, dirigidos por el uruguayo Sebastián Abreu, llegaron a 14 puntos y quedaron en quinto lugar.
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Los Tuzos del Pachuca, del entrenador mexicano Benjamín Mora, tomaron la undécima posición con 12 unidades.
El juvenil de 17 años Gilberto Mora marcó el 1-0 de penal para el Tijuana al minuto 17.
Al 42', Mora condujo un veloz ataque y abrió el juego hacia el costado izquierdo, desde ahí Jesús Gómez mandó un tiro que techó al portero para el 2-0.
El venezolano Salomón Rondón descontó 2-1 por los Tuzos al 55' con un remate de cabeza. Y al 90' decretó el 2-2 con un toque a bocajarro.
El Rey Salomón llegó a 10 anotaciones en la tabla de goleo individual y dejó en cinco a sus inmediatos perseguidores: los argentinos Lucas Ocampos (Monterrey) y Julián Carranza (Necaxa), los mexicanos Ricardo Marín (Guadalajara) y Gilberto Mora (Tijuana) y el colombiano Óscar Estupiñán (Juárez). AFP